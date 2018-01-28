Yükleme yapmadan Solitaire oynamak

Solitaire oynamak istiyorsanız en basit yöntemi burada.Yükleme yapmadan Solitaire oynayabileceğinizi biliyor muydunuz?

Google şüphesiz dünyanın en çok tercih edilen arama motoru sitesidir.Google büyük bir şikret olduğu kadar detaylara önem veren ve kullanıcıların hoşuna gidecek birçok ince özellikleri bulunmaktadır.

Önceden bilgisayarlara yüklü gelen Solitaire oyununu hatırlarsınız.Günümüzde artık bilgisayarlarda malesef bu oyun bulunmuyor.Ama google bu oyunu size oynatıyor.Google’ın arama motoruna “Solitaire” yazdığınızda karşınıza Play Solitaire oyunu çıkmaktadır.Oynatmak için tıklayın tuşuna bastığınızda herhangi bir yükleme işlemi yapmadan kolay ve rahat bir şekilde Solitaire oyunu oynayabilirsiniz.Tabi çok kapsamlı değil fakat canını sıkıldığında ve nostalji yapmak istediğinizde yeterli gelmektedir.Özellikle akıllı telefonlarda daha rahat oynanabilmektedir.Masaüstü bilgisayar ile denediğinizde oyun boyutu size küçük gelecektir.

Ayrıca kolay ve zor olmak üzere iki farklı modu bulunuyor.Bu arada zor olan modu denedik ve gerçekten bitiremedik.Bakalım siz başarıya ulaşabilecek misiniz?

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