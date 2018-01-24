Yeni Age of Empires Çıkış Tarihi Açıklandı!

Microsoft’un geçtiğimiz sene E3 etkinliği sırasında duyurmuş olduğu Age of Empires Definitive Edition yakın bir tarihte çıkış yapıyor.

Oyunun duyurusu ilk yapıldığında 2017’nin sonlarına doğru piyasaya sunulacağı söylenen oyun belirlenen tarihte sevenlerine kavuşturulamamıştı. Çıkış tarihine bir hafta gibi kısa bir süre kala ertelendiği açıklanan oyun için son yapılan açıklamada Age of Empires Definitive Edition’ın 20 Şubat tarihinde oyunculara sunulacağı söylendi.

Bu gecikmeye açıklama olarak yapımcı ekibin strateji türünün unutulmaz örneği Age of Empires serisine hak ettiği özeni vermesi gösteriliyor. Erteleme sürecinde gelişmiş mini harita, oyun içi teknoloji ağacı ve saldırı hareketleri gibi özelliklerin üzerinde detaylı çalışmaların yapıldığı belirtiliyor.

Orijinal Age of Empires’tan farklı olarak yeni sürüm ile gelen farklılıklar ise şöyle:

Xbox Live ile çevrimiçi oynanış

Tüm görevler için sefer anlatımı

Özel seferler yaratmak için oluşturulmuş senaryo ve sefer editörü

Yenilenmiş orijinal müzikler

4K için yeniden oluşturulmuş yapı ve varlıklar

Oyun yalnızca Windows 10 işletim sistemini kullanan bilgisayarlar için satışa çıkacak ve Microsoft Store üzerinden 56,25 TL ücretle satın alınabilecek. Oyuna sahip olmak için şimdiden ön sipariş verebilirsiniz. Yeni Age of Empires oyununu Steam üzerinden almak mümkün olmayacak, bu yüzden oyunu bu tarz platformlarda aramakla vakit kaybetmeyin.

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