Uncharted: The Lost Legacy Çok Büyük Olacak

Uncharted 4: A Thief’s End’den bağımsız olarak hazırlanan yeni Uncharted: The Lost Legacy için çıkış tarihi giderek yaklaşırken, oyuna dair yeni bilgiler de geliyor.

Yeni oyun, Nathan Drake, Victor Sullivan ve Elena Fisher gibi tanıdık karakterlerin yanı sıra farklı bir hikayeyle karşımıza çıkacak.

Beklendiğinden büyük olacak

Her ne kadar Uncharted: The Lost Legacy, lineer bir tasarımda olsa da bölümler oldukça geniş ve Uncharted 4’ten çok daha büyük. Yine Jeep yardımıyla da haritadaki farklı noktalara gidebileceksiniz.

Uncharted: The Lost Legacy, Hindistan’da geçerken, A Thief’s End’e göre çok daha fazla yeşil alanlara sahip olacak. Aslına bakarsanız, birçok kişi Lost Legacy’i sadece DLC olarak görüyor fakat yanılıyor. Oyun öyle birkaç saat içinde bitirebileceğiniz tarzda değil ve bazı bölümleri Uncharted 4’ten dahi büyük.

Her ne kadar Far Cry gibi geniş alanlar sunmasa da, oyunda ciddi derecede geniş haritalarla karşılaşacaksınız. Şu anda Uncharted: The Lost Legacy sonrası planlar belli olmasa da, firma The Last of Us 2’yi geliştirmeye devam ediyor.

