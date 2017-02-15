Uncharted 4: A Thief’s End (Bir Hırsızın Sonu) İncelemesi

Uncharted 4: A Thief’s End, ülkemize Bir Hırsızın Sonu adıyla geldi. Oyunun geliştiriciliğini Naught Dog, yayımcılığını ise Sony üstleniyor.

PlayStation 4’e uygun olarak tasarlanan oyun başlatmanızla beraber size tamamen farklı bir zevk yaşatıyor diyebiliriz. Eğer serinin daha önceki oyunlarını oynadıysanız az çok oyunun konusunu tahmin edebilirsiniz.

Uncharted’ın 4’ncü serisi olan Bir Hırsızın Sonu’nda da büyük bir hazinenin peşine düşünüyoruz. Fakat bu sefer işimiz hiçte kolay değil. Çünkü işin ucunda bu sefer hazineden daha önemli bir şey var. Oda; ağabeyimiz Sam’in hayatı.

Hikayemizin başlangıcına gelecek olursak, tahmin edebileceğiniz gibi aksiyon seviyesi oldukça yüksek. Oyun girişinde ilk başta oyun severleri ve heyecanla bekleyenleri alıştırmak için olsa gerek kısa süreli bir aksiyon yaşıyoruz. Bu kısa süreli aksiyondan sonra ise ana karakterimiz olan Nathan ve Nathan’ın ağabeyi Sam’in yetimhanedeki çocukluk halleri karşımıza geliyor.

Öldüğünü düşündüğümüz Nathan’ın ağabeyi Sam aradan geçen 15 yıldan sonra biranda tekrar karşımıza çıkıyor. Sam’in de aramıza katılmasıyla beraber yıllar önce aradığımız hazinenin peşine tekrar düşüyoruz.

Oyun hakkında grafik ve oyun motoru olarak bilgi verecek olursak, özellikle oyun motorunun çok fazla geliştiğini söyleyebiliriz. Tasarımlarsa neredeyse gerçekle ayırt edilemeyecek boyuta gelmiş. Uncharted 4’te gelişen teknolojinin bütün faydalarından yararlanılmış diyebiliriz. Özellikle oyun motorunda yaşanan yeniliği serinin diğer oyunlarını oynayan kişiler çok net bir şekilde anlayacaktır.Nathan engelleri aştığı sırada oyun motoru kendini daha net belli ediyor. Oyunun bu serisinde oyun severlere ufak bir sürpriz de yapılmış. Diğer serilerde hatırlayacağınız üzere halat kullanımı yoktu. Fakat bu seride halat kullanımı da var ve oyuna bu özellik oldukça profesyonel şekilde eklenmiş.

Türk oyun severlerin en çok problem yaşadığı konu oyunların İngilizce olmasıydı. Fakat Sony son birkaç yıldır çıkardığı oyunlara Türkçe altyazı veya Türkçe seslendirme de ekliyor. Uncharted 4’te de Türkçe desteği verilmiş. Bu sayede oyunu oynarken hiçbir problem yaşamazsınız.

Oyunda Türkçe dil desteğinin olması, grafiklerin mükemmel oluşu, senaryonun film tadında olması düşünüldüğü zaman Uncharter 4: Thief’s End mutlaka oynanması gereken bir oyun diyebiliriz.

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