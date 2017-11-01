Trench Assault’ta kimyasal gaz saldırısında hata var

Trench Assault oyunu son zamanların en favori oyunları arasında yer almaktadır.

Grafikleri çok başarılı değil ama verdiği keyif oldukça yüksektir.Oyunda 15 adet askerden fazla yapamıyorsunuz.2 tane tabancalı asker, 2 tane yangın makinesi olan asker, bir keskin nişancı ve makineli tüfekli asker yapabiliyorsunuz.Ayrıca iki adet özel silah bulunmaktadır.Bir tanesi uzaktan bomba yağdırma ve kimyasal gazdır.Biz bu yazımızda kimyasal gaz silahında bazen ortaya çıkan sorundan bahsetmek istiyoruz.

Oyun içerisinde çoğu zaman size kimyasal gaz saldırısı yapıldığında henüz yeşil gaz bulutu gelmeden askerleriniz ölmeye başlıyor.Bazende gaz saldırısında maske takmadığınız halde hiçbir askeriniz ölmemektedir.Bu tür sorunların giderilmesi için ufak bir güncelleme yetecektir.Bakalım ilerleyen günlerde gelecek bir güncelleme ile bu sorunlar ortadan kalkabilir.

Trench Assault oyunu oynayanlardan yorumlar bekliyoruz.Özellikle yaşadığı sorunlar ve düzeltilmesi gereken hatalar konusunda sizlerden görüşler bekliyoruz.

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