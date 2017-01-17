Trench Assault oyunu tutuldu! Tek eksik multiplayer

Günümüzde artık Akıllı telefonlarda oyun oynamayı çok seviyoruz.Kullandığımız telefonların store sayfalarında binlerce oyuna ulaşabiliyoruz.

Defense oyunu kategorisinde son zamanlarda öne çıkan bir oyun hakkında sizlere tavsiyede bulunmak istiyoruz.Trench Assault oyunu google play store’da kısa sürede 1 milyon indirme gibi başarılı bir rakama ulaştı diyebiliriz.Oyunu ilk gördüğünüz size çok basit gelecektir.Evet oyun basit bir grafik görselleri ile yapıldığını görüyoruz.Fakat oyun içeriği olarak ise defense oyunu severleri oldukça tatmin etmektedir.Sınırlı sayıda asker yapabildiğiniz için oyunda bölümleri geçmek zor olmaktadır.Oyun oynayanlar büyük bir çoğunluğu çok memnun olduğunu ve kesinlikle geliştirilmesi gerektiğiniz play store sayfasından yazmaktadır.

Şu an oyunda 48 bölüm bulunuyor ve bu bölümleri birgünde tamamlayanların sayısı oldukça fazla.Siz ingiliz askeri oluyorsunuz ve Alman askerlerine karşı savaşıyorsunuz.Bu oyunu oynayanların en çok beklediği ise kesinlikle multiplayer özelliğinin gelmesidir.Eğer multiplayer özelliği geldikten sonra oyun oynayanların sayısında patlama yaşanacak.Karşılıklı oynandığında daha zor uzun çekişmeli savaşların olacağı kesin.Multiplayer özelliğinin ne zaman geleceği konusunda herhangi bir bilgi bulunmuyor fakat yakında gelecek olması bile bekletmeye yetiyor.

Trench Assault oyunu oynayanlardan yorumlar bekliyoruz.

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