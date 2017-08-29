Trench Assault oyunu bayramda en iyi multiplayer oyun olacak

Bugün sizlere bugün bir oyundan bahsetmek istiyoruz.

Daha öncede de bu oyunun detaylarından bahsetmiştik ve multiplayer özelliği gelirse bu oyun çok fazla sevilecek demiştik.Yapılan güncelleme ile Trench Assault oyununa multiplayer özelliği eklendi.Savaş stratejisi oyunları arsaında basit grafikleri olmasına rağmen oldukça zorlu bir savaş tadı çıkartabiliyorsunuz.Tabi oyun içerisinde sınırsız sayıda asker yapıp saldırıya geçemiyorsunuz.Diğer askerlerde sınırlı olarak yapıldığı için şartlar tamamen eşit olmaktadır.

Savaşı kazanmak istiyorsanız toplu halde hücuma geçmenizi ve mevzileri iyi savunmanız gerekiyor.Google PlayStore’da en çok indirilenler arasında giren Trench Assault oyunu henüz denemediyseniz kesinlikle oynamanız gerekmektedir.Bayramda oynanabilecek en iyi multiplayer oyun olacağını söyleyebiliriz.

Oyunu oynamadan önce bir oyuncu Host Game ile server oluşturması gerekmektedir.İkinci oyuncu ise Multiplayer bölümünde Join the Server’a giriş yaptıktan sonra IP adresini girerek bağlanması gerekmektedir.

Eğer trench assault multiplayer sorunları yaşıyorsanız bize yorum yazarak çıkan sorunu gönderirseniz memnun oluruz.

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