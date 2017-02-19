The Last Of Us Remastered İncelemesi

Playstation oyunu olan The Last Of Us Remastered hakkında sizlere detaylı bilgi vermek için incelemelerde bulunduk. Oyun en iyi hayatta kalma oyunlarından birisi diyebiliriz.

Oyunu oynarken hiçbir zaman hayatta kalmak için yeterli kaynağa sahip olduğunuzu düşünmeyeceksiniz. Cephaneleriniz ve sağlık ekipmanlarınız genellikle yetersiz oluyor ve her zaman zor durumda kalıyorsunuz. Bu koşullar düşünüldüğü zaman oyunda çatışmaya girmeniz olanaksız. Oyunu oynarken sürekli tedbirli olmalısınız ve sıcak çatışmalardan olabildiği kadar uzak kalmalısınız.

Oyunda genellikle bizim yönetimimiz altında olan Joel karakteri, oyunun büyük benzerlik gösterdiği The Walking Dead karakteri Rick Grames’a çok benziyor. Bunu The Walking Dead oynayan kişiler daha oyunun başlarında fark edecektir. Oyun mekaniklerinde ise genellikle Joel’in sağ duyulu tavrı büyük önem arz ediyor.

Karakterimiz Joel’in en zayıf noktası ise yaşının da verdiği etkiyle çabuk yoruluyor olması. Bazen nişan almada bile zorlanıyor. Yakın dövüş ise Joel için oldukça zor. Oyunda elinize çakı, sopa veya silah geçerse olabildiğince temkinli kullanmalısınız. Çünkü bu savaş aletleri bir anda kırılabiliyor.

OYUNDA ZEKA ÖNEMLİ FAKTÖR

Gerek Joel’in çabuk yoruluyor olması gerekse hiçbir zaman yeterli kaynağa sahip olamama oyun boyunca sorunlar yaşatabiliyor. Bu yüzden oynarken zekanızı kullanmanız gerek. Reflekslerinize güvenmeli, iyi saklanmalı ve doğru stratejik planlar yapmalısınız. Saklanmak ile çatışmak arasında kuracağınız dengede çok önemli. Çünkü gizlendiğiniz süre boyunca kaynak bulmakta sıkıntı yaşayabilirsiniz. Çatıştığınız süre boyunca da kaynaklarınızı çabuk tüketmek zorunda kalırsınız.

Çeteler, askerler ve yağmacılarla gireceğiniz savaşlarda siper alıp ateş etmelisiniz. Fakat burada da dikkat etmeniz gereken şeyler var. Çünkü genellikle cephaneniz çok kısıtlı olacak ve bu cephaneyi doğru kullanmanız gerekecek. Önünüze gelen düşmana ateş etmemelisiniz. Bunun yerine sürekli farklı siperlere gizlenerek düşmanı gafil avlamaya çalışmalısınız.

OYUNUN KONUSU

Oyunumuzun konusu aslında son zamanlar oyunlarda çok fazla karşılaştığımız salgın hastalıkları inceliyor. Oyunda Joel, insanların büyük bir çoğunluğunu yok eden bir virüs için tek umut olan Ellie isimli küçük bir kızı şehir dışına çıkartmakla görevli. Yazın başlayan bu yolculukta Sonbaharı, kışı ve ilkbaharı yaşayacaksınız. Finalimiz ise ilkbaharda nihai son ile olacak.

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