Swamp Attack oyununda iksir için hileye gerek yok

Swamp Attack oyununda iksir için hilesini aramanıza gerek yoktur.

Artık günümüzde oyunlar akıllı telefonlarda oynanmaktadır.Defense oyunları arasında Swamp Attack çok beğenilmektedir.Bu oyunu güzel yapan grafikleri ve zorluk oranının iyi ayarlanmasıdır.Birçok silah çeşiti alabilirken bu silahlarıda upgrade yapabiliyorsunuz.Bu oyunun en büyük dezavantajı ise kesinlikle iksir’in hemen bitmesidir.Bir bölüm’de oynadığınızda hemen 1 adet enerjiniz bitiyor.5-6 kez oynadıktan sonra hemen sizi iksir almaya davet ediyor.Sadece iksir ile oyuna devam edebilirsiniz.İksir kazanmak için beklemeniz gereken süre mevcuttur.Bu süreyi beklemek istemiyorsanız yapacağınız tek şey telefonunuzun tarih ve saatini değiştirmektedir.En basit yöntem ise oyunda iksiriniz bittiyse oyunu arka plana atın ve telefonunuzun menüsünden saat ve tarih ayarlarına girerek telefonunun tarihini 1 gün sonraya ayarlayın.

Ayarladıktan sonra zaman hemen oyunda iksirin dolduğuna dair uyarı sesi gelecektir.Tarihi değiştirmeden oyuna girin ve oyunun keyfini çıkartın.Bu şekilde günleri ilerleterek iksir konusunda sıkıntı yaşamazsınız.

Bol keyifli oyunlar…

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