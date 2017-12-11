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Sunset Rider akıllı telefonlara gelse ne güzel olur

tarafından 11 Aralık 2017 Tarihinde eklendi

1990’lı yılların en favori oyunlarından olan , akıllı telefonlara gelse ne güzel olurdu değil mi?

Android işletim sistemine sahip akıllı telefonlarda gerçekten çok şanslı diyebiliriz.Neden derseniz Google Play Store sayesinde istediğimiz uygulama ve oyuna ulaşabiliyoruz.Özellikle son zamanlarda oyunlar konusunda büyük bir gelişme yaşanıyor.90’lı yılların atari oyunları Google PlayStore’da çoğalmaya başladı.Örnek vermek gerekirse; Punisher,Final Fight (Haggar oyunu),90 Tank,Snowbross v.s. bunun gibi artık atari oyunlarına rahatça ulaşabiliyoruz.Fakat bu oyunların arasında bulmak istediğimiz bir oyunu malesef bulamadık.Hangi oyun diyorsanız belki ismi size hatırlatmayacaktır ama fotoğrafını görünce kesinlikle hatırlayacaksınız.Sunset Rider oyunu 1991 yılında piyasaya çıkmıştır.Aynı anda dört kişinin birlikte oynayabildiği nadir oyunlardan olunca popülerliğini daha artırmıştır.

Karakterlerin 8 farklı yöne ateş edebilmesi ile uzun yıllar zevkle oynanmıştır.Fakat bu oyunun Google PlayStore’da olmadığını görüyoruz.Bu oyunu inşallah birisi görür ve ekler ümidiyle beklemekten başka çaremiz bulunmamaktadır.Atari oyunlarını ekleyen şirket yabancı olduğu için malesef ulaşamiyoruz.Eğer Türk şirketi olsa kesinlikle bu sayfa aracılığı ile ulaşabilirdik.

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