Stick War Legacy zombi mod son bölüm

Stick War Legacy oyunu son zamanlarında en çok oynanan oyunları arasında yer alıyor. 4 farklı mod ile oyuncularına zevkli bölümler yaşatmaktadır.

Klasik mod bir süre sonra kullanıcılar tarafından bırakılıyor. Çünkü standarda bağlamaktadır. Misyonlar görevi kategorisi ise belli zamanlarda 2 bölüm açılmaktadır. O bölümleri geçtikten sonra oyuncular 3.kategori olan Turnuva moduna geçmektedir. Turnuva modunda ise öldükten sonra tekrar oynamak için baya bir elmas harcamanız gerekmektedir.

Tüm modlardan sonra oyuncular mecburen “Sonsuz ölüler” zombi moduna giriyor. Burada hayatta kalabildiğiniz kadar oynayabiliyorsunuz. Zombi modunda bölüm geçtiğinizde bir önceki bölümde savaşçılarınız ile devam etmektesiniz.

Zombi modunda kaçıncı bölüme kadar geldiğinizi merak ediyoruz. Teknoscrool.com olarak bizde bu oyunu oynuyoruz.

Biz oyunda 41.bölüme kadar geldik. Toplamda 15.710 zombi öldürdük. 41 bölümü geçen varsa bize ekran görüntüsünü teknoscrool@gmail.com mail adresimize gönderirseniz bu yazıya ekleyeceğiz. Bu arada ordumuzun durumunu yazının başına ekledik.

Bu sayede zombi modda en yüksek kaçıncı bölüme çıkılıyor bunu görmüş olacağız.