Stick War Legacy Turnuva modunu elmas kullanmadan devam etmek için buyrun

Stick War Legacy oyununa bu aralar çok düştük. Bağımlılık yapan bir oyunmuş. Aslında bir zamandan sonra rutine giriyor işler fakat değişik yöntemler ile oynamaya devam ediyorsunuz.

Bu oyunda 4 farklı kategori buluyor. Bu kategorilerin arasında en çok “Turnuva” modu tercih ediliyor. Kolay, orta ve zor seviyeleri sayesinde çok oynanıyor. Bu oyunun tek dezavantajı oynarken hangi bölümde ölürseniz tekrar oynamak için 100 elmas vermeniz gerekiyor. Tabi elmas vermeden de aynı bölümü tekrar oynayabilirsiniz.

Yapmanız gereken öleceğiniz anladığınız anda tamamen oyunu kapatmak olacaktır. Kapatmak derken direk olarak telefonu alt tarafında bulunan kare tuşuna basın ve açık olan pencereleri kapatın.

Tekrar oyuna girdiğinizde Turnuva modunda kaldığınız yerden devam edeceksiniz. Bu şekilde sürekli bu yöntem ile hiç elmas harcamadan bölümleri tamamlayabilirsiniz.