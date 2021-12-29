Oyun Haberleri

Stick War Legacy Turnuva modunu elmas kullanmadan devam etmek için buyrun

Teknoloji fotoğrafı Teknoloji29 Aralık 2021
0 Bir dakikadan az

Stick War Legacy oyununa bu aralar çok düştük. Bağımlılık yapan bir oyunmuş. Aslında bir zamandan sonra rutine giriyor işler fakat değişik yöntemler ile oynamaya devam ediyorsunuz.

Bu oyunda 4 farklı kategori buluyor. Bu kategorilerin arasında en çok “Turnuva” modu tercih ediliyor. Kolay, orta ve zor seviyeleri sayesinde çok oynanıyor. Bu oyunun tek dezavantajı oynarken hangi bölümde ölürseniz tekrar oynamak için 100 elmas vermeniz gerekiyor. Tabi elmas vermeden de aynı bölümü tekrar oynayabilirsiniz.

Yapmanız gereken öleceğiniz anladığınız anda tamamen oyunu kapatmak olacaktır. Kapatmak derken direk olarak telefonu alt tarafında bulunan kare tuşuna basın ve açık olan pencereleri kapatın.

Tekrar oyuna girdiğinizde Turnuva modunda kaldığınız yerden devam edeceksiniz. Bu şekilde sürekli bu yöntem ile hiç elmas harcamadan bölümleri tamamlayabilirsiniz.

Teknoloji fotoğrafı Teknoloji29 Aralık 2021
0 Bir dakikadan az
Teknoloji fotoğrafı

Teknoloji

Bilim ve Teknoloji Haberlerini yakından takip ediyorum. Ayrıca gelen her sorulara cevap vermeye çalışıyorum.

İlgili Makaleler

Stick War Legacy zombi mod son bölüm

25 Aralık 2021

Çöp Adam Savaşları oyununda tek eksik online modu

16 Aralık 2021

Oyun yayınlanmadı ama Battlefield 2042 Türkçe yama dosyası çıkmış

18 Kasım 2021

PUBG Mobile son görülme kapatma özelliği yok

13 Kasım 2021

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu