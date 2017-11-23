Steam’de Kara Cuma başladı

Black Friday indirimleri kapsamında Steam, oyun fiyatlarında ciddi indirimler yaptı.

Her yıl olduğu gibi Black Friday günleri oyun ve internet alışverişi için büyük önem arz ediyor.Neden derseniz birçok üründe indirimler bu tarihler arasında yapılmaktadır.Peki oyunseverlerin merakla takip ettiği Steam indirimleri ne zamana kadar devam edecek?

İnternette oyun almayı planlıyorsanız kara cuma gününü kesinlikle kaçırmayınız.Online oyun satın alma portalı olan Steam’de yüzde 90’lara yaklaşan indirimler yer alıyor.Bu indirimler ise 28 Kasım 2017 gününe kadar da devam edeceğii yazmaktadır.İsterseniz bir kaç örnek verelim;

Dünyanın en çok oynanılan oyunu GTA 5 oyunu 179 TL’de 89.50 TL’ye düştü, Dark Souls 3 oyunu ise yüzde 60’lık bir indirim ile 179 TL’den 71 TL’ye, Marvelous Designer 7 For Steam oyunu ise 2100 TL’den 1365 TL’ye kadar düştü.Bunun gibi yüzlerce oyunda büyük indirimler yer alıyor.Eğer incelemek isterseniz Steam sitesinde indirimli ürünler kategorisi altında bakabilirsiniz.Tabi sadece bir oyun indirim yok.Eğer o oyunun tüm sürümlerinide almak isterseniz hatrı sayılır bir indirim ile karşılaşacaksınız.

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