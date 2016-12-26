Steam kış indirimlerinde kaçırmamanız gereken 2 oyun

Oyun satın alma denilince akla ilk gelen sitelerden bir tanesi olan Steam’de kış indirimleri başladı.Steam sitesini takip edenler bilir ki yılbaşına yaklaşıldığında kış indirimi başlayacaktır.

Bu seneki kış indirimlerinde ise birbirinden güzel popüler oyunlar yüzde 50’lere varan indirimler satılmaktadır.Teknoscrool.com olarak sizlere alabileceğiniz bir kaç oyun önerisinde bulunmak istiyoruz.Tabi bizim size yazdığımız oyunları almanız şart değildir.Siz kendi zevkinize göre Steam’e girerek oyun incelemelerine bakabilirsiniz.

İlk olarak önerimiz eğer GTA 5 oyununu bu zamana kadar oynamadıysanız kesinlikle bu sefer kaçırmamanız gerekmektedir.Normal şartlarda Grand Theft Auto V oyunu 179 TL’den satılırken, kış indirimleri sayesinde şu an 89.50 TL’den satılıyor.Bu oyunu aldığınızda para kazanmak için uğraşmayayım diyorsanız 8 milyon dolarlık Megalodon Shark kartı ise 127.90 TL’den 76.69 TL’ye düştü.Bu paketleri ayrı ayrı almaya kalktığınızda 166 TL gibi bir rakam ödemeniz gerekiyor.Fakat Steam bu iki paket içinde ayrı indirim yaparak 118.06 TL’den satmaktadır.GTA 5 hayranıysanız kesinlikle bu seneki indirimleri incelemenizde fayda var.

Tır oyunu smilasyonularını ile ilgileniyorsanız Steam’de Euro Truck Simulator 2 oyunu 39 TL’den 9.75 TL’ye düştü.Tır smilasyon oyunları arasında en iyisi olarak gösterilen Euro Truck’ın bütün oyunlarınada indirim ile sahip olabilirsiniz.SCS Software Bundle oyunlarına komple 82.72 TL’den satın alabiliyorsunuz.

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