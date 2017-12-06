Shadow Fight 3 oyun incelemesi

Oyun içerisinde size verilecek olan karakter ile birlikte bir kahraman olmaya hazır mısınız?

Son derece başarılı efektleri ile son zamanların en çok tercih edilen oyunlar listesinde ilk 3 sırada kendisine yer bulan Shadow Fight 3 oynarken eğlenceli dakikalar yaşayacaksınız.

Shadow Fight 3 konusu

Oyun aslında bir hikaye olarak devam etmektedir. Siz oyuna başladığınız andan itibaren kendinizi bir anda hikayenin tam ortasında bulmuş olacaksınız. Bu yüzden de oyunu oynarken yapacağınız hamleler bir ileriye dönük olarak oyun içerisinde yerinizin nerede olacağınız belirleyecek. Özellikle de yaptığınız hamleler ile oyuna nasıl yön vereceksiniz? Oyunda yer alan 3 farklı gruptan bir tanesinin tarafından olarak topraklarınızı koruma altını alma şansını yakalamış olacaksınız. Burada yapacağınız hamleler hangi taraf içerisinde olacağınızın en büyük göstergesi olacaktır.

Shadow Fight 3’te binlerce farklı silah ve zırh çeşidinin bulunduğunu belirtmek istiyoruz. Bu zırhlar ve silahları alarak düşmanlarınıza karşı yenilmez bir kahraman olabilirsiniz. Oyunda ilerlediğiniz zaman sizlere verilecek olan silahları ve zırhları daha etkili bir şekilde kullanmak için düşmanlarınızı yok etmeye başlayın. İlerleyen bölümler içerisinde sizlerde artık kendi karakterinizi yaratarak çeşitli dövüş modlarını geliştirme şansını yakalamış olacaksınız.

Andorid işletim sistemi içi 4.1 ve üzerinde sürüm cihazları bulunanlar bu oyunu indirebilirler. Uygulama içerisinde yer alan satın almalarda 13,99 TL ile 454,99 TL arasında ücret ödemek zorunda kalabilirsiniz.

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