Roblox açılmıyor diye sakın başka dosyalar indirmeyin

Milyonlarca kişi tarafından oynanan Roblox oyunu son birkaç gündür hem mobil hem de bilgisayar üzerinden açılmamaktadır. Bilgisayar üzerinden girmek istediğinizde ekran görüntüsü ya tam yüklenmiyor ya da aşağıdaki gibi ekran görüntüsü çıkmaktadır.

Yukarıdaki ekran görüntüsü roblox resmi internet sitesinde görebilirsiniz. Yazdıkları ingilizce yazıyı Türkçe’ye çevirdiğinizde “işleri daha iyi hale getiriyoruz, yakında geri döneceğiz” diye yazmaktadır.

Gelelim bu yazıyı açmamızdaki asıl konuya. Roblox açılmıyor diye arattığınızda internette birçok youtube videoları görebilirsiniz. Genel olarak bizde bu videolara baktık ve sırf reklam linki tıklatmak için video hazırlayanları gördük. Yada zararlı içerikleri barından linkleri Roblox açılmıyor açmak için aşağıdaki programı bilgisayarınıza indirin diye videoları gördük.

Lütfen azcık sorgulayıcı olunuz. Roblox, resmi internet sitesinden açıklama yapmış; çalışma yapıyoruz diye. Sunucularını kapatmış. Sunucuları kapalı olan bir siteye nasıl gireceksiniz.

Şöyle düşünün kapıları kapalı bir eve nasıl gireceksiniz?

Bu tarz videolar koyan ve sizden programlar indirmenizi isteyen kişilerden uzak durunuz. Bu tarz ekstra indireceğiniz programlar bilgisayarınıza zarar verebilir.