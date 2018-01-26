PUBG oyunu için özel klavye

Uzunca bir süredir oyuncuların tercih ettiği en popüler yapımlardan biri olan Player Unknown’s Battlegrounds için özel klavye üretildi. Ürün hakkında detaylar haberimizde.

Varmilo adlı firma tarafınca üretilen klavyenin boşluk tuşunda PUBG’de birinci olmayı başaranların karşılaştığı mesaj yer alıyor. Oyundan esintilerle dolu olan klavye oldukça farklı bir tasarım çizgisine sahip. Beyaz, siyah ve sarı renklerin tercih edildiği klavye oldukça eğlenceli ve göz alıcı duruyor.

Mekanik klavye sınıfında olan TheChickenDinner adını taşıyan modelin üzerindeki simge ve tuşlar PUBG’ye özel olarak dizayn edilmiş. Oyunun tuş kombinasyonlarını gördüğümüz klavye tamamen PUBG’yi efektif olarak kullanmak üzere ortaya çıkarılmış bir ürün.

Bu özel klavyenin fiyatıysa 130-170 dolar arasında değişiyor. Klavyenin fiyatını mekanik anahtar çeşidi ve boyut etkiliyor.

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