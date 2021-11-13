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PUBG Mobile son görülme kapatma özelliği yok

Teknoloji fotoğrafı Teknoloji13 Kasım 2021
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PUBG Mobile oyunu son yılların en favori oyunlarındandır. Milyonlarca kişi tarafından oynanıyor. PUBG Mobile oyununda bildiğiniz üzere arkadaş listesinde bulunan oyuncuların son görülme zamanları bulunmaktadır.

Arkadaşınız oyundan çıktıktan sonra kaç dakika önce oyundan çıktığını görebilmektesiniz. Bazı kişiler bu özelliği kapatmak istemektedir. İnternette hemen araştırma yapmaya başlıyor. Fakat böyle bir özellik PUBG Mobile arayüz sisteminde bulunmamaktadır.

Bazı web sitelerine baktığımızda son görülme zamanını kapatmak istiyorsanız telefona belirttikleri bir APK yani uygulama yüklemenizi istemektedir. Sakın böyle bir hataya düşmeyin. İndireceğiniz o program hem bir işe yaramayacak hem de telefona ne zararlar ya da hangi bilgilerinizi çalacağınızı bilmiyorsunuz. Siz uygulamayı indirip,  tekrardan kaldırasıya kadar telefonunuzdan birçok bilgi çalmaya vakti olacaktır.

O yüzden PUBG Mobile son görülme zamanı kapatma yönünde aramalar yaparak vaktinizi boşa harcamayın.

Zaten arayüzden ayarlar bölümüne girdiğiniz zaman son görülme kapatma yönünde herhangi bir ayarlama göremeyeceksiniz. İleri de bir güncelleme gelirse olur. Fakat PUBG Mobile yapımcı şirketi böyle bir özelliği getireceğini düşünmüyoruz.

Teknoloji fotoğrafı Teknoloji13 Kasım 2021
0 1 dakika okuma süresi
Teknoloji fotoğrafı

Teknoloji

Bilim ve Teknoloji Haberlerini yakından takip ediyorum. Ayrıca gelen her sorulara cevap vermeye çalışıyorum.

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