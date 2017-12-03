Protect (Agar.io benzeri oyun)

Bir ziyaretçimiz bize oynadığı oyun hakkında bir yazı hazırlayarak göndermiştir.Bizde bu yazıyı sizler ile paylaşmak istedik.

Agar.io oyununu severlerden misiniz ? O zaman bu oyunu kesinlikle denemenizi öneriyorum.Oyunun en güzel özelliklerinden biri ise internet olmadan (offline) oynanmasıdır. Yalnız bu oyunun farklı bir özelliği var. Agar.io daki gibi hücreleri yemiyorsunuz. Meydanda bulunan kayaları üzerinizdeki turret’ler ile parçalıyorsunuz.

Kısacası siz agar.io oyunundaki gibi hücreleri yiyerek değil de etraftaki kayaları parçalayarak büyüyorsunuz. Her kaya parçalamada yeni özellikler açılmaktadır. Bu yeni özellikler seviyelere göre değişmektedir.

Yeni seviye atladığınızda sizin seçebileceğiniz üç özellik açılmaktadır. Bu üç özellikten turret geliştirme , zırh ve hız gibi ek özellikler açılmaktadır bunları seçmek size kalmış.

Oyuna ilk başladığınızda farklı yetenekleri olan düşmanlar göreceksiniz. Bunlar bilgisayar tarafından kontrol edilen düşmanlardır. İlk zamanlar yeterince gelişene kadar onlardan kaçmanız gereklidir. Mümkün olduğu kadar kaya parçalayarak savunma ve silah sisteminizi geliştirmeniz gereklidir. Onlara yaklaştığınızda sizi silahları ile imha edebilirler.

Oyunun oynanış biçimi ise agar.io ile aynıdır. Yalnız düşmanları yutmuyorsunuz onlara yaklaşıp silahlarınız ile imha ediyorsunuz.Agar.io oyun severler için kaçınılmaz olan bu oyunu biran önce denemenizi tavsiye ediyoruz. Oyun internet üzerinden oynanmadığı için sizleri bağımlı yapacağından eminim

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