Pokemon GO’da artık arka planda müzik dinleyebilirsiniz

Pokemon GO oyunu Türkiye’ye sunulmadı fakat güncellemeleri son hızla devam ediyor.

Pokemon GO oyunu geçtiğimiz sene en çok ses getiren mobil oyunlar arasında yer aldı.Henüz resmi olarak Türkiye’de Pokemon GO oyunu yayınlanmadı.Neden gelmediğine dair ise herhangi bir bilgide bulunmamaktadır.Fakat Pokemon GO oyunu için güncellemeler son hızla devam ediyor.SOn gelen güncelleme ile artık Pokemon toplarken yada Pokemonlarını gym’lerde dövüştürürken oyunun müziğini dinleme zorunda kalmıyorsunuz.Niantic Labs tarafından yayınlanan son güncelleme ile Pokemon Go Android uygulamasına arka planda müzik desteği sunuyor.Bu sayede oyuncular arka planda istediği müzikleri çalabilecekler.

Bu güncellemeyi ilk olarak İOS işletim sistemin sahip cihazlar kavuşmuştu.Android platformuna ise bu özelliğin gelmesi uzun zamandır bekleniyordu.Daha öncesinde Pokemon Go başlatıldığı sırasında arka planda çalan müzik otomatik olarak kesiliyordu ve mecburen oyunun müziğinden başka birşey dinlenemiyordu.

Pokemon GO oyununu son güncel halini indirmek için mecburen yurtdışı illegal olan sitelerde APK dosyasını indirebilirsiniz.

