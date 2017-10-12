Playerunknown’s Battlegrounds Oyun Anlatımı

Playerunknown’s Battlegrounds sizleri çok derin bir maceraya sürükleyen bir çoklu oyunculu strateji ve aksiyon içerikli oyundur.

Her kurulan oyun tamamıyla 100 kişi ile başlamaktadır. Ve bu her 100 kişi tekil maçlarda kesinlikle yalnız oynamaktadırlar. Kısaca oyunun oynanışını anlatmak gerekir ise şu şekilde başlayabiliriz. Bir harita üzerine 100 kişilik bir grup nakliye uçağı tarafından bırakılıyor, daha sonra ise yaşam savaşı haritanın üzerinde başlıyor. Paraşütün indiği noktada tüm oyuncular yeni silah ve ekipmanlar bularak diğer oyunculara karşı üstünlük kurmak için savaşıyor. Ne kadar kısa sürede ekipmanlarınızı tamamlar iseniz o kadar avantajlı konuma düşüyorsunuz.

Oyunun ilerleyen dakikalarında harita üzerindeki güvenli alan daralmaya başlıyor ve oyuncular mecburen birbirlerine yaklaşıyorlar. Hikâye ve sistematik olarak güzel bir oyun olan Playerunknown’s Battlegrounds, oyun içindeyken gayet serüvenli ve akıcı bir içerik olarak karşımıza çıkıyor.

Playerunknown’s Battlegrounds oyunu Steam üzerinde 69 Türk Lirası gibi fiyat ile satılmaktadır. Bu oyuna sahip olmak isteyen kullanıcılar Steam üzerinden satın aldıktan sonra, yaklaşık olarak 8 GB boyutundaki oyunu indirerek hemen oynamaya başlayabilirler.

Playerunknown’s Battlegrounds oyununu ayrıca arkadaşlarınız ile 2 kişi veya 4 kişilik gruplar halinde oynayabilirsiniz. Bunun için oyun içerisinde değişik varyasyonlar mevcuttur. Oyun içerisinde biriktirilen oyun puanları ile sandıklar açılabilmekte ve çeşitli envanter eşyaları bu sandıklar içerisinden çıkabilmektedir.

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