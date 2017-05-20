Özellikle online oyunlarda gecikme yaşıyorsanız, bu tip problemlerle karşılaşıyorsanız bunun tek sebebi yüksek ping sorunudur. Ping, bağlantı hızınızla ilgili bir durumdur. Daha açık konuşmak gerekirse, bağlantınızda yaşanan gecikmedir.

Ping nedir?

Pek çok insan sadece hızlı bir internet bağlantısıyla yüksek indirme ve yükleme hızlarına ulaşabileceğiniz varsayar fakat bundan daha ötesi var. Aynı zamanda reaksiyon zamanını etkileyen ve gecikme için oldukça önemli olan ping durumu mevcut. Örneğin 98ms (milisaniye) bir pinginiz varsa, bu bilgisayarınıza diğer bir bilgisayarın cevap verme aralığını ifade etmektedir.

Kesintisiz bir bağlantı için, mutlaka pinginiz en düşük miktarda olmalıdır. Pek çok online oyunda, ekranda ne kada pingigniz olduğu gösterilir. Bu miktar 200’ün üstüne çıkmaya başladığı anda oyunda ciddi sorunlar yaşarsınız ve 500-1000 aralığına geldiğinde ise oynamak imkansız hâle gelir.

Ping aynı zamanda sadece oyunları etkilemez ve zamanlamanın önemli olduğu her işlemde karşınıza bir sorun olarak çıkar. Bağlantınızın ping miktarını merak mı ediyorsunuz? Bunun için kullanabileceğiniz çeşitli aracı siteler de mevcut. Örneğin, Speedtest.net hem bağlantı hızınızı, download ve upload hızlarınızı, aynı zamanda ping aralığınızı gösterecektir. Ping miktarınız 20-30 rakamlarının altındaysa, kendinizi şanslı saymalısınız. 150ms’nin üstüne çıkması hâlinde ise yavaş yavaş lag sorunu başlayacaktır.

Unutmayın ki, çok hızlı ve iyi bir oyun bilgisayarınız olsa dahi kötü bir bağlantı beraberinde ping getirir ve ping de, online oyunları çekilmez hâle sokar.

Ping nasıl düşürülür?

Ping sorununu düzeltmek için tek bir yöntem maalesef blunmuyor. Fakat ilk ve en basit çözüm, bilgisayarınızda arka planda çalışan tüm program ve pencereleri kapatmak, herhangi bir indirme işleminin olmadığını kontrol etmek. Tüm bunlar bağlantınızın ping miktarını etkileyebilirler.

Aynı zamanda, modemden kaç bilgisayarın internete bağlandığı da önemli. Farklı bilgisayarların bağlantısı, onların yaptığı indirme işlemleri doğrudan pingi artıracaktır. Pingi azaltmanın bir diğer yolu da, modeminizi bilgisayarınıza kablosuz değil de, doğrudan ethernet kablosu yoluyla bağlamaktır.

Tüm bunlar işe yaramazsa, bilinen en eski yöntemi deneyebilirsiniz. Modeminizin uzun süre açık kalması ping sorununa yol açabilir. Dolayısıyla kapatıp yeniden açtığınızdan emin olun ve bu sırada biraz bekleyin. Hiçbiri işe yaramadı mı? Belki de yeni bir modem alma vaktiniz veya internet servis bağlayıcı firmanıza danışmanızın vakti gelmiştir. Çünkü tüm bunlar, teknik sorunlardan da kaynaklanabilir.

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