PES 2018 Yüzde 50 indirim ile 99.50 TL

İnternetten oyun satın alma konusunda akla ilk gelen site olan Steam’de yeni kampanyalar sizleri bekliyor.

Sonbahar indirimleri kapsamında birçok oyunda yüzde 50’ye varan indirimler yaşanıyor.14 Eylül 2017 günü satışa çıkan PES 2018 oyununda harika bir indirim yapıldı.Eğer futbol oyunu seviyorsanız kesinlikle PES sizi tatmin eden oyundur.PES 2018 oyunu indirimsiz hali 199 TL’den satılırken, Steam’de sonbahar indirimleri kapsamında yüzde 50 indirim ile 99.50 TL’ye satılıyor.

Eğer bu aralar PES 2018 almayı düşünüyorsanız kesinlikle kaçırmamanız gereken bir fırsattır.Ayrıca PES 2018 FC Barcelona Edition almayı düşünüyorsanızda güzel bir indirim var.Normal şartlarda 210 TL’den satılan bu oyun yüzde 50 indirim ile 124.50 TL’ye satılıyor.

Benim bilgisayarım PES 2018 kaldırır mı diye merak ediyorsanızda size PES 2018 minimum ve maksimum sistem gereksinimlerini yazmak istedik.

MİNİMUM:

İşletim Sistemi: Windows 7/8.1/10 – 64bit

İşlemci: Intel Core i5-3450（3.10GHz）/AMD FX 4100（3.60GHz）

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GTX 650/AMD Radeon HD 7750

DirectX: Sürüm 11

Depolama: 30 GB kullanılabilir alan

ÖNERİLEN:

İşletim Sistemi: Windows 7/8.1/10 – 64bit

İşlemci: Intel Core i7-3770（3.40GHz）/AMD FX 4170（4.20GHz）

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GTX 660/AMD Radeon HD 7950

DirectX: Sürüm 11

Depolama: 30 GB kullanılabilir ala

Tabi bu gereksinimlerde önerilen sistemi dikkate almanızda fayda var.Oyunu en iyi grafik çözünürlüğünde takılmadan oynamak istiyorsanız bilgisayarınızı buna göre ayarlamanız gerekiyor.

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