PES 2018 ön sipariş alımları başladı

Futbol denilince akla ilk gelen oyunlardan olan PES Pro Evolution Soccer oyunu için ön sipariş alımları başladı.

PES tutkunlarının sabırsızlıkla beklediğiniz PES 2018, 14 Eylül 2017 günü satışa çıkacak.Amerika Birleşik Devletlerinde ise 2 gün önceden yayınlanacak.PES’in rakibi FIFA 2018 ise 29 Eylül 2017 günü piyasaya çıkacak.

PES 2018 HANGİ KONSOLLARDA OLACAK?

PS3 sahipleri PES 2018’i oynayabileceğiz mi diye merak ediyorsa PES 2018’i PS4, Xbox One, PC, PS3 ve Xbox 360’da oynayabileceksiniz.

PES için en büyük şikayetler arasında lig sayılarının az olmasıdır.Bazı liglerin lisansı olmadığı için malesef yer almayacak.PES 2018’de Türkiye ligi olacak mı diye soruyorsanız malesef şu an için Süper lig olmayacak.Tabi ileride gelecek bir yama sonrasında değişkenlik gösterebilir.

PES 2018 için ön sipariş alımında bulunursanız karlı çıkabilirsiniz.199 TL’den ön sipariş alımı Steam’da başladı.Tabi oyun satılmaya başlandıktan sonra fiyatı ne kadar olacağı yönünde herhangibir net bilgi bulunmuyor.

PES 2018 ön siparişte bulunursanız aşağıdakilere bedava sahip olacaksınız.

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