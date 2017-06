PES 2017 PC en düşük ve önerilen sistem gereksinimleri

PES 2017 Sistem gereksinimlerini araştırıyorsanız işte detaylar;

Hem konsol hem PC’de futbol oyunu olarak aklımıza ilk olarak PES gelmektedir.Pro Evolution Soccer yıllardır bize en iyi futbol oyunu keyfi yaşattığını söyleyebiliriz.Bir ziyaretçimiz bizden PES 2017 oyunu almak istediğini ve bilgisayarının bu oyunu kaldırıp kaldırmayacağı konusunda destek istemiştir.Takipçimiz bilgisayar yada oyun konsolu olup olmadığı yazmamış fakat büyük ihtimal bilgisayarı olduğunu düşünüyoruz.PES 2017 oyunu Steam üzerinden şu sıralar 159 TL’den satılmaktadır.Steam resmi internet sitesinde PES 2017 minimum sistem gereksinimleri ve önerilen sistem gereksinimleri yazmaktadır.Teknoscrool.com olarak sizlere sistem gereksinimlerini yazmak istedik.

Artık yeni çıkan oyunlar için yüksek donanım gerekiyor.PES 2017 çok fazla bir donanım istemiyor fakat PES haricindeki oyunlar için takılmadan görselleri en ince detayına kadar hissetmek için iyi bir PC olması gerekiyor.

PES 2017 Minimum sistem gereksinimleri;

İşletim Sistemi: Windows 10, 8.1, 8, 7 SP1, Vista SP2

İşlemci: Intel Core2 Duo 1.8GHz / AMD Athlon Ⅱ X2 240 or equivalent processor

Bellek: 1 GB RAM

Ekran Kartı: DirectX 9.0c compatible video card. 1024MB Pixel Shader 3.0 (NVIDIA GeForce 8800 / AMD/ATI Radeon X1600 / Intel HD Graphics 3000 or better)

DirectX: Sürüm 9.0c

Depolama: 8 GB kullanılabilir alan

Ses Kartı: DirectX 9.0c compatible sound card

Önerilen sistem gereksinimleri;

İşletim Sistemi: Windows 10, 8.1, 8, 7 SP1, Vista SP2

İşlemci: Intel Core i3 530 / AMD Phenom Ⅱ X4 925 or equivalent processor

Bellek: 2 GB RAM

Ekran Kartı: DirectX 9.0c compatible video card. 1024MB Pixel Shader 3.0 (NVIDIA GeForce GTX 260 / AMD/ATI Radeon HD4850 / Intel HD Graphics 4000 or better)

DirectX: Sürüm 9.0c

Depolama: 8 GB kullanılabilir alan

Ses Kartı: DirectX 9.0c compatible sound card

