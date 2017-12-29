Online Kafat Topu son güncelleme sizce nasıl?

Online Kafa Topu oyunu şüphesiz son zamanların en favori online oyunları arasında yer almaktadır.Uzun bir aradan sonra geniş kapsamlı bir güncelleme geldikten sonrada harika oldu diyebiliriz.

Tabi eskisine göre işler çok çok değişti.Neden derseniz artık karakterleri geliştirme özelliği geldi.Eğer paranız varsa karakterinizi yükseltip herkesi yenebilirsiniz.Siz istediğiniz kadar iyi bir oyuncu olun,karşınızdaki kişinin karakterine iyi bir altın harcandıysa herşeyinizi yırtsanızda malesef yenemezsiniz.Bu iş artık ekonomiye döndü diyebiliriz.Son gelen güncellemeye ekstra olarak artık özel güçlerinde alımları zorlaştı.En çok tercih edilen özel güçleri artık altın yerine elmas ile almanız gerekiyor.Elmas kazanmakta oldukça zor olduğu için harcamalarınıza dikkat etmeniz gerekiyor.Bu güncellemeden sonra dikkatimizi çeken konu ise özel odalar bölümünde ateşli toplar kategorisinde şut çekme esnasında top ayağımızda olmasada şut çekebiliyorsunuz.Karakteriniz hangi seviyeden topa vurduğunu tahmin edemediğiniz için oldukça zorlaştı diyebiliriz.

Uzun lafın kısası karakterinizi yükseltmek için milyonlarca altınınız olması gerekiyor.Onun haricinde oynayarak ve kazandığınızı düşünürsek aylarca vakit geçirmeniz lazımdır.Bu güncellemeden sonra gördüğümüz dezavantaj ise eski güncellemede sahip olunan karakterleri ve eşyalarını satamamaktır.Önceden sattığımızda para kazanıyorduk.Şimdi ise malesef satamıyorsunuz.Daha önceden kazanılan altınlar farklı karakterlere harcanırken şimdi o altınlara ihtiyaç çoğaldı.

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