Online Kafa Topu şifremi unuttum (Son güncelleme)

Online Kafa topu şifremi unuttum sorunu ile ilgili bilgi arıyorsanız bu yazımız size göre.

Online Kafa Topu oyunu son zamanların en çok oynanan online oyunları arasında yer almaktadır.Haftanın birincisine verilen hediyeler ile daha kıyasıya maçlar yapılmaktadır.Son gelen güncellemede ise takımlar oluşturabiliyorsunuz.Takımların sayıları tamamlandıktan sonra takım savaşları başlayarak daha renkli oyunlar olacak.Bir ziyaretçimiz son yapılan güncellemeden sonra şifresini unuttuğunu ve nasıl sıfırlayağı konusunda destek istemiştir.Online Kafa Topu oyununa girdiğimiz bizde malesef şifremi unuttum butonu göremiyoruz.Bu durum hakkında sizin yapacağını pek birşey bulunmamaktadır.

Mecburen oyunun yapımcı şirketine mail atmanız gerekmektedir.Teknoscrool.com olarak Online Kafa Topu oyunun yapımcı şirketin mail adresini sizlere iletmek istedik.Bu mail adresine şifremi unuttum ve nasıl şifremi sıfırlayacağım konusunda mail atmanız yeterli olacaktır.

Online Kafa Topu yapımcı şirketin e-mail adresi: ” info@onlineheadball.com ”

Not: Bu mail adresine şifre hatırlatmak için mail attınızda nasıl bir cevap aldığınızı bizimle paylaşabilirseniz çok memnun oluruz.

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