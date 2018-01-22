Online Kafa Topu hilesi (2018)

Online oyunlar arasında son yıllarda en çok uzun süreli oynanan oyun Online Kafa Topu oyunudur.

Bu oyun geçtiğimiz günlerde aldığı büyük bir güncelleme ile baştan aşağı değişti diyebiliriz.Altın ve elmas’ın daha çok önemi artan bu güncellemeden sonra artık maç kazanmak eskisi kadar kolay olmuyor.Çünkü karakterini geliştirenler oyunu çok iyi bilmesede rahatlıkla kazanabiliyor.Artık özel güç bile alırken millet bu aldığı özel güçleri zevkine kullanamıyor.Uzun lafın kısası çok başarılı bir güncelleme olduğunu değerlendiriyoruz.Önceki Online Kafa Topu sürümlerinde hileli apk yapanlar oluyordu.

Fakat bu güncellemeden sonra malesef hile kalmadı diyebiliriz.İnternette birçok kişi ve bize gelen maillere baktığımızda Online Kafa Topu oyununun hileli apk dosyası olup olmadığını sormaktadır.İnternet platformuna baktığımızda birçok site hileli diye paylaşmış fakat bu dosyalarda hile bulunmuyor.Normal Google PlayStore sayfasından indirdiği oyunu sizlere başka link ile paylaşmaktadır.

Aslında çok fazla hilesi var mı diye aramamak gerekiyor.Çünkü art niyetli bir kişi size hileli oyun sunuyorum derken bilgilerinizi alabilir ve size yada telefonunuza zarar verebilir.

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