Netflix, film ve dizi sektöründe lider duruma geldikten sonra oyun kategorisinde de ses getirmeyi hedefliyor. Daha önce oyun geliştirici bir şirketi aldıklarını açıklamışlardı. Bu haberimizi okumak isterseniz buraya tıklayın.

Netflix resmi internet sitesinde bugün yapılan açıklamada 5 adet oyun olacağı yazmış. Oyun listesi şu şekilde;

Stranger Things: 1984

Stranger Things 3: The Game

Shooting Hoops

Card Blast

Teeter Up

Netflix oyunlarını indirmek için Netflix aboneliği yeterli olacak. Google Play Store yada başka herhangi bir yerde oyunların olmayacağı, oyunlar içerisinde Reklamlar, ekstra ücretler veya uygulama içi satın alımlar olmaması ayrı bir güzellik katıyor.

Peki Netflix oyunları nerede?

Netflix hesabında oturum açıp profile giriş yapıldığında:

Android cep telefonu kullanan üyeler, indirecekleri oyunları seçebilecekleri ayrı bir oyun satırı ve sekmesi görecek.

Android tablet kullanan üyeler ise ayrı bir oyun satırı görecek veya indirip oynayacakları oyunları Kategoriler menüsünden seçebilecek.

Bizde uzun zamandır Netflix kullanıcısıyız. Yukarıdaki açıklamadan sonra Netflix mobil uygulamasına girdik fakat herhangi bir oyun kategorisi bulamadık. Netflix oyunları indiren varsa ve nereden nasıl yaptığına dair bize bilgiyi yorum yazarak iletirse çok memnun oluruz.

Yukarıda gördüğünüz gibi herhangi bir oyun kategorisi göremedik.