Megane 4 Sedan test sürüşü yorumları

Renault Megane 4 Sedan nasıl?

Renault denilince akla artık kaliteli ve tasarım olarak çağ atlamış bir marka görüyoruz.Renault Megane 3 ile yakaladığı seriyi Megane 4 ile taçlandırdı.Tasarım ve özellikleri ile büyük beğeni toplayan Megane 4’ün sedan modeli uzun zamandır bekleniyordu.Megane 4 bir önceki kasası ile neredeyse hiç alakası yok diyebiliriz.Renault makyajlama yapıp çıkarmadı.Ön tarafta ve arka taraftaki led farlar ile farkını yollarda gösterdi.Megane 4 Sedan’da Talisman modelini andırdığını söyleyebiliriz.Talisman’a ulaşmak için 100 Bin TL üstünde para vermeniz gerekiyor.Megane 4 Sedan ise 62 Bin TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuldu.

Bu arabayı almak isteyenler Renault bayilerinde test sürüşlerine yapmaya başladı.Teknoscrool.com olarak isteğimiz Megane 4 Sedan test sürüşüne giden ziyaretçilerimizden araba hakkında olumlu yada olumsuz,ilk izlenimleri,performansı,yol yalıtımı,iç malzeme kalitesi v.s. v.s. aklınıza gelen düşünceleri bize yorum olarak gönderiniz.Bu sayede Megane 4 Sedan almak isteyenler ön fikir vermiş olacaksınız.

Megane 4 Sedan Benzinli olarak 1.6 115 BG ve 1.2 EDC 130 BG, Dizel motor olarak ise 1.5 DCİ 90 BG,1.5 DCİ 110 BG ve otomatik vitesli olanı ve son olarak 1.6 DCİ 130 BG’lik modeli olarak geliyor.JOY,TOUCH ve ICON olarak 3 farklı şekilde gelecek.Megane 4 Sedan’da geniş açılı cam tavan ve elektrikli açılır panoramik cam tavanı bulunuyor.Eller serbest bagaj kapağı özelliği fark yaratıyor.Ayağınızı arka tamponun altında hareket ettirin ve bagaj kapağı otomatik açılıyor.

Visio System

Tam bir güvenlik içinde seyahat etmenizi sağlayan Visio System gerçek bir kopilot. Şerit takip sistemi ve otomatik uzun/kısa farlar ile sürüşü kolaylaştırmak için bulunduğunuz ortamı analiz eder.

Aktif Acil fren destek sistemi

Acil bir durumda frenleme yapmak gerektiğinde aktif acil fren destek sistemi devreye giriyor ve durma mesafesini azaltmak amacıyla ABS/ESC sistemini tamamlıyor.

Kör nokta uyarı sistemi

Sollama yaparken artık sürprize yer yok. Kör noktanızda bir araç varsa, Yeni Renault MEGANE Sedan sizi hemen uyarır. Tehlike varsa, tehlikenin geldiği taraftaki kapı aynasında bir ışık yanar.

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