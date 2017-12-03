Make More oyunu beğeniliyor

Daha çok çalışmaları gerekiyor. Daha çok zengin olmalıyım. Hırslı bir patron olmaya hazır mısınız ? O zaman bu oyun tam size göre.

Oyunda işten kaçarak kaytaran işçiler çok olacaktır , ondan dolayı onları hiçbir zaman yalnız bırakmamalısın. Onlara bir radyo hediye ederek müzik dinletebilir , çalışma tempolarını artırabilirsiniz.”Bana verilen hediye kahve kupası yokmu ! İşte o zaman işçilerin üzerine giderek onları daha hızlı şekilde çalıştırabilirim. Fabrikam çok hızlı büyüyor. Bunun nedeni işçilerime çok yüklenmem olabilir. Belki onlara biraz para versem kandırabilirim.”

Daha çok üretim ve para kazanmak için daha çok işçi gerekiyor. Bu durum patronu pek mutlu etmiyor. Çünkü yeni bir işçi yeni bir gider demek. Yeni işçilerde her geçen gün pahalanıyor.Telefonda oyunu kapattığım ve tekrar giriş yaptığım zaman ne göreyim. Patron ve işçiler uyuyakalmış üretim durmuş durumda. Bununda biran önce çaresini bulmanız gerekiyor.

Bu oyunda basit bir atölyede patron rolünde başlıyorsunuz. İşçilerinize üretim yaptırarak atölyenizi büyütmeniz gerekmektedir. Oyunun oynanma biçiminde herhangi bir joistik veya tuş takımı yoktur. Sadece işçileri daha çok çalıştırmak için daha çok ekrana dokunmanız gereklidir. Ekrana dokunduğunuzda patron daha hızlı üretim olması için masaya vuruyor ve işçiler patronun korkusuyla daha hızlı çalışıyorlar. Patronu mutlu edebilecek tek bir şey var oda para.

Ne yazık ki sadece patronu mutlu etmek ile üretim olmuyor. İşçileri de mutlu etmeniz gerek. Ekranın alt kısmında olan işçi simgesine tıkladığınızda yeni işçi satın alabiliyor ve şu anda aktif çalışan işçinin yükünü azaltabiliyorsunuz. Sorun şu ki yeni işçi almanız patronu bizi biraz üzecektir çünkü giderleri var.Hediye paketine tıkladığımızda ise yeni hediyeler , yetenekler alabilirsiniz. Şimşek simgesine tıklayarak para karşılığı patronun otoritesini artırabilirsiniz , yeni yetenekler kazanabilirsiniz.

Bu güzel oyunu Google PlayStore üzerinden ismini aratarak ücretsiz indirebilirsiniz.

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