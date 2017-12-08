Last Battleground Survival oyun incelemesi

Son zamanlarda karşımıza çıkan ve oldukça popüler olan Last Battleground Survival oyununun merak ettiğiniz detaylarını sizlere buradan açıklamak istiyoruz.

Last Battleground Survival oyununun konusu

Amansız bir savaş oyunu! Özellikle oyun içerisinde yer alan karakterlere karşı vereceğiniz hayatta kalma mücadelesinde bakalım kazanan kim olacak? Oyunun başlangıcında seçmiş olduğunuz karakter ile tamamen ıssız olan bir adaya paraşüt ile atlayış yapıyorsunuz. Ada ıssız ama bu sizin düşmanlarınızın olmadığını anlamına gelmesin. Adaya indiğiniz andan itibaren sizi tam 31 tane düşman beklemektedir. Bu yüzden adaya indiğiniz andan itibaren ada içerisinde saklanmış olan silahları bularak düşmanlarınızı yok etme çabası göstermelisiniz. Bu yüzden daha hızlı hareket eden ve şansı yanında olan oyuncular adada tamamen kontrolü ele alma şansını yakalamış olacaktır.

Ada içerisinde belirlenen güvenli bölgelerin zaman içerisinde düşmanlarınızın tarafından ele geçirileceğini ve bu yüzden güvenli bölgeleri elinizden geldiğince erken bulmaya özen göstermeniz gerektiğinin altını çizmek istiyoruz. Son yapılan güncelleme ile ada içerisinde bulunan oyuncu sayısının 40’a çıkmış olması da oyunda düşman sayınızın giderek arttığını bizlere göstermektedir. Bu yüzden kısa süre içerisinde oyunda bulunan düşmanlarınızı yok etmeniz gerekmektedir.

Uygulama içerisinde bulunan satın alma öğelerinin 18,99 TL ile 77.99 TL arasında değişkenlik gösterdiğini de belirtmek istiyoruz. Son güncellemesini 15 Kasım 2017 tarihinde yapan oyunun yakın zamanda bir güncellemesinin gelmesi beklenmektedir.

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