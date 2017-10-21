Kafa Topu Online oyununda hediye nasıl kazanmanın püf noktaları

Masomo Gaming’in geliştirdiği Kafa Topu Online oyunu son yılların en çok oynanan online oyunu olmaya devam ediyor.Devamlı güncellenerek oyuncuları sıkmadan usanmadan bağlı tutmayıda başarıyor.

Bildiğiniz üzere Kafa Topu Online oyununda her hafta birinci olan kişiye hediye verilmektedir.Bugünkü yazımızda sizlere Kafa Topu Online oyununda haftanın kazananı nasıl olabileceğiniz konusunda sizlere ufak tüyolar vermek istedik.Aslında birçok kişi zaten biliyordur ama biz yinede bilmeyen olabileceğini düşenerek yazmak istedik.

İlk olarak her hafta yeni bir karakter ve yeni bir hesap ile oyuna başlayabilirsiniz.Eğer eski hesaplarınız ile devam edersiniz seyirci sayınız yüksek olduğu için eşleşme yaparken zorlu rakipler ile karşılaşabilirsiniz.Eğer usta bir oyuncu olup yeni bir karakter ile başladığınız için seyirci sayınız az olduğu için başlangıç seviyesindeki oyuncular ile karşılaşma oranınıza daha fazla olacak ve bu sayede kazanma sürekliliğiniz diğerine göre fazla olacaktır.Tabi bu tüyonunda dezavantajı bulunmaktadır.Örnek vermek gerekirse 2 kat puan ve 4 özel güç kullanmak için elmasa ihtiyacınız olacak.Yeni bir karakter ile başladığınızda malesef bunları satın alamazsınız.

Oyun içerisinde 3 tane özel güç kullanabiliyorsunuz.Eğer elmasınız fazla ise market bölümüne girerek 100 elmas karşılığında 4 süper güç kullanma özelliğini 24 saatliğine satın alabilirsiniz.Bu diğer rakiplere göre sizi avantajlı duruma getirecektir.

Gelelim en önemli püf noktaya.Her hafta puan hesabına göre hediye kazanıyorsunuz.Ne kadar çok maç yaptığınız yada ne kadar çok vakit geçirdiğinizin bir önemi bulunmuyor.Puanınız yüksekse oyunu rahatlıkla kazanabilirsiniz.Eğer 500 elmasınız varsa market bölümünden 24 saatliğine 2 kat fazla puan kazanma paketini alırsanız muhteşem derecede avantajlı olacaksınız.Tabi bu özellik ve yukarıdaki diğer özelliği 24 saatliğine kullanabileceğiniz için bu 1 günlük sürede çok maç yaparak değerlendirmeniz gerekmektedir.

Oyun içerisinde birçok özel oda bulunmaktadır.Hangi bölümde oyun oynarsanız oynayın aynı puanı alacağınızı unutmayınız.Yani giriş parası yüksek olan odalarda oynasanız bile en basit olan oda ile aynı puanı kazanacaksınız.Zaten girişi pahalı odalarda ve diğer fantastik odalarda oynayanlar zevk için oynamaktadır.

Bizim nacizane püf noktalarımız bunlardır.Eğer sizlerinde bize iletmek istediği püf noktalar varsa yorum yazarak ulaştırabilirsiniz.

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