Hitman İncelemesi  

Uzun zamandır beklenen ve oldukça dikkat çeken yeni Hitman oyununu sizler için inceledik. Oyunda bir suikastcinin karanlık dünyasına konuk olduk.

Hitman’in yeni oyunu World of Assassinations, Blood Money’den sonra en detaylı Hitman oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Bu oyunun en büyük özelliklerinden birisi ise beş bölümün bir arası sunulması. Bizce bu özelliğiyle oldukça dikkat çekici bir oyun olarak karşımıza çıkıyor.

Hitman hakkında yapacağımız en olumsuz yorum oyunun pazarlama bölümüyle ilgili. Hitman gibi önemli ve büyük bir oyun nasıl bu kadar başarısız pazarlanır anlamıyoruz. Oyunun bölümler halinde satılması pazarlama açısından tam bir fiyasko diyebiliriz.

Oyunda birçok ihtimal bizi karşılıyor. Aslında oyunu bir kereden fazla oynayabilirsiniz. Çünkü oyunda çok fazla meydan okuma var ve asıl hedef değişmese de çok fazla meydan okuma olduğu için sıkılmadan oynanabilir. Oyuna ilk başladığınız zaman görev başlıyor ve öncesinde sadece kısa süreli bir bilgilendirme alıyorsunuz. Bilgilendirmeden sonrası ise tamamen size kalmış şekilde ilerliyor. İlk görevinizden itibaren görevinizi iyice anlamalı ve görevlerdeki ekipman seçimlerinizi de ona göre yapmalısınız.

Oyunda yer alan düşmanlarınız sizi saniyeler içerisinde öldürebiliyor. Bu yüzden sadece gizliliğinizi korumanıza gerek kalmayacak ve hayatta kalmaya da çalışmalısınız. Ajan 47 ruhunda aksiyonun çok fazla yeri yok ve bu yüzden dikkatli olmanız lazım. Çevrenizde size sunulan bazı fırsatlar yer alıyor ve gözünüzü dört açarak her zaman doğru anı beklemelisiniz.

Oyunun dünyasına mutlaka sizin dahil olmanıza gerek yok. Yani oyundaki Sanbox yapısı sayesinde sizin oyunda çevrimiçi olmadığınız süreçte de devam eden bir dünya mevcut. Örneğin bu çerçevede etkinlikler başlıyor, insanlar vakit geçiriyor. Kısacası oyun içerisinde bir akış gerçekleşiyor diyebiliriz. Aslında sizin görevlerinizden birisi ise bu akışı yakalamanız. Yani karşınızda sadece sabit duran düşmanlarınız yer almayacak. Haliyle oyundaki bu akış şekli Hitman’ın daha gerçekçi bir hal almasını sağlıyor.

Kısaca özetleyecek olursak Hitman’ın son oyunu diğer oyunlara göre daha geliştirilmiş ve kullanıcıların oyunu zevkle oynayabilmesi için daha gerçekçi şekilde karşımıza çıkıyor. Oyun için meydan okumaları ve hayatta kalmaların yarışı diyebiliriz.

(No Ratings Yet)

(No Ratings Yet)