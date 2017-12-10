Hagar oyunu akıllı telefona indir (Nostalji hatırlamak isteyenler)

1990’lı yılların başında atari salonları çok popülerdi.O zamanları hatırlayanlar bilir ki paramızı biriktirip birgünde salonda harcardık.Yemeden içmeden biriktirerek jeton satın alarak eğlenirdik.

Tabi bu zamanları görmeyenler Final Fight oyunun anlam ve önemi bilmez.Hagar oyunu olarakta adlandırdığımız bu efsane oyun artık akıllı telefonlara uyarlandı.Akıllı telefonlarda oynayanlar 1990’lı yıllara geri gidiyor.Telefona uyarlanan sürümde yön tuşları çok hassas değil ama yinede sizi tatmin etmektedir.Diğer bütün detaylar hiç bozulmadan uyarlanmıştır.

Google PlayStore giriş yaptığınızda arama çubuğuna Guide Final Fight yazınız.Arcade MAME Game’ın yayınlamış olduğu sürümü denedik ve gayet güzel bir şekilde sıkıntısız olarak oynadık.Tabi uzun bir aradan sonra bu oyuna kavuşunca eskiler anımsandı ve saatlerce oynayıp hemen oyunu bitirdik.Atari salonda olsak bu oyunu bitirmek imkansızdır.Çünkü onlarca jeton alıp saatlerimizi harcamak gerekiyordu.Akıllı telefonda jeton derdi olmadığı için kısa sürede bitirebiliyorsunuz.Zaten bu oyunu indirmeden önce yorumları okuduğunuzda hep çocukluğum aklıma geldi mesajları görüyorsunuz.Tek eksik olarak ise yanınıza gelen geçeyim mi abi diyen birisinin olmadığı yazmaktadır.Tabletlere indirmek istediğinizde “bu oyun cihaza uyum sağlanamıyor ” diye hata versede indirin.Oyuna başladığınızda sıkıntısız ekran boyutunda oynayabiliryorsunuz.

Oyunu indirmek için buraya tıklabilirsiniz.

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