GTA V tüm zamanların en favori oyunu

GTA V oyunu son zamanların en çok tercih edilen ve en çok satan oyunlar arasında yer alıyor.

İlk olarak 2013 yılında piyasaya çıkış yapan GTA V oyunu son hızla para kazandırmaya devam ediyor.İlk günden bugüne kadar tam 75 milyon adet kopya oyun satıldı.Tabi korsan oyunlar sayılmıyor.Genellikle bir oyun üretildiğinde ilk olarak yükseliş sergiler ve sessiz sedasız ortadan kaybolur.

Fakat GTA V oyunu 2013 yılından itibaren ses getiren bir oyun oldu.Aradan geçen 4 yıl içerisinde hala bu oyunu oynamak için bilgisayar değiştiren yada oyun konsolu alanların sayısı oldukça fazladır.

GTA V ilk olarak oyun konsolları için yayınlandıktan sonra PC için çıkmasıyla birlikte satış patlaması yaşadı.Yeni çıkan oyun konsollarınıda uyarlama yapınca ekstradan gelen ufak güncellemeler ile de uzun bir süre daha popüler olmaya devam edecek.

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