GTA 5 oyunu son zamanların en çok oynanan oyunu olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz.Oyun içinde yapabileceklerinizin sınırları baya geniş diyebiliriz.

Oyun tutkunların en çok istedikleri arasında savaş uçağı çalmaktadır.Savaş uçağı çalmak imkansız diyebiliriz.Kuzeydeki askeri üsse izinsiz girdiğiniz anda tüm yıldızlar yanıyor ve sizi hem polis,hem askeriye öldürmek istiyor.Havada bekleyen askeri helikopterlerde cabası diyebiliriz.GTA 5 PlayStation’da savaş uçağı çalma yöntemini bir türlü bulamadık.Her türlü yolu denedik ama savaş uçağına bile ulaşamadan tank tarafından vurulduk.Bizde mecburen PlayStation’da 5 dakikalığına ölümsüzlük hilesini aktif ettik.

Daha sonra motor ile nizamiyeden hangardaki savaş uçağına yöneldik.İlk denemelerimizde savaş uçağına ulaştık fakat tam uçmaya başladığımızda arkadan gönderilen füze tarafından vurulduk.Son çare olarak askeri üssün bir ucuna ilerledik ve orada bekleyerek tüm askerlerin ve tanklar peşimizde olduktan sonra hızla hangara geçip uçağı çaldık.Çaldıktan sonra yıldızlar söndükten sonra artık aranmıyor ve rahatça gezebilirdik.Sonra baktık ki savaş uçağı ile uçmanın keyifli olmadığını anladık.Çok hızlı gittiği için bir yere çarpma ihtimaliniz bulunmaktadır.Havaalanına indirmek istediğinizde ise indirmek gerçekten çok zordur.

Uzun lafın kısası savaş uçağı çalmak için vaktinizi almayın deriz.Dakikalarca uğraşıp zevkini sürmeniz 5 dakika bile sürmemektedir.Ayrıca savaş uçağının herhangi bir farklı silah donanımı bulunmuyor.Normal makineli top ve füze atıyor.Saldırı helikopteri ile aynı özelliklere sahip.

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