GTA 5 PlayStation MP3 müzik atma var mı?

Bir ziyaretçimiz bize mail yoluyla GTA V oyununda PlayStation 3’de araba içinde gezerken çalınan radyo’ya kendi beğendiğimiz Mp3 şarkıları nasıl atıp atmayacağı konusunda yardım istemiştir.

GTA V oyunu hem bilgisayar hem de oyun konsolları için oynanan tüm ülkelerde rekorlar kıran bir oyun olduğunu herkes bilmektedir.Serinin en sonuncusu olan GTA 5’de arabanın içine bindiğiniz otomatik olarak radyo başalmaktadır.Yaklaşık 15 tane radyo içeriğinden farklı müzikler dinleyebiliyorsunuz.Bilgisayarlarda oynanan GTA 5 oyununa istediğiniz MP3 müziklerini atarak kendi radyonuzu oluşturabilir ve sınırsız sayıda attığınız müzikleri dinleyebilirsiniz.

Gelelim asıl sorumuza: GTA 5 PS versiyonunda müzik atılıyor mu?

Malesef bu sorunun yanıtı olumsuz olacaktır.PC versiyonunda sağlanan bu güzellik oyun konsolları versiyonlarında bulunmamaktadır.

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