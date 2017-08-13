GTA 5 Paraşüt nasıl açılır ( PC ve PS)

GTA 5 oyununda paraşüt nasıl açılır diye merak ediyorsanız sizlere ufak bir bilgilendirme yazısı hazırlamak istedik.

GTA 5’de uçakta giderken yada bir binadan atladığınızda otomatik olarak paraşüt sırtınıza takılıyor ve inerken paraşütü açıp yere yavaşça temas edebilirsiniz.Tabi paraşüt açmayı bilmiyorsanız malesef çakılıp öleceksiniz.GTA 5’de paraşüt açma işlemini hem PlayStation hem bilgisayarda nasıl açılacağına dair detaylar aşağıdadır.

GTA 5 PS paraşüt açmak için düşerken X tuşuna basmanız yeterli olacaktır.Daha sonra R1 ve L1 tuşları ile yönünüzü ayarlayabilirsiniz.Hızlı iniş yapmak için kolu yukarı doğru çekin yada yavaşlamak isterseniz yön tuşunu aşağı doğru çekiniz.

GTA 5 PC’de paraşüt açmak için mouse’ın sol click tuşuna basmanız yeterli olacaktır.Q ve E tuşları ile yönünüzü ayarlayabilirsiniz.

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