GTA 5 Michael öldükten sonra görev geliyor mu?

GTA 5 oyunu 2013 yılından itibaren büyük bir zevkle oynanan oyun olduğunu söyleyebiliriz.

GTA 5 oyununu bizde uzun zamandır oynuyoruz ve galiba son görev olan Michael’ı öldürdük.Franklin ile Michael arasında yaşanan gerginlikten sonra Michael kendi kendini yakıyor ve aşağıya atlıyor.

Tabi Michael öldükten sonra oyunun eski tadı tuzu kalmıyor.Michael öldükten sonra oyunda artık hiçbir görev kalmıyor.Görev olmadığı için malesef öyle gezinip duruyorsunuz.Paranız milyonlara ulaşıyor ama gezmekten başka birşey yapamadığınız için bir süre sonra sıkıcı gelmeye başlıyor.

Oyun yüzdesine baktığımızda ise yüzde 75 civarı geçtiğimiz gözüküyor.İnternette uzun süre araştırma yaptık ama hiç görev geldi diyeni görmektedir.Arada sırada satın aldığınız taksi durağından birkaç ufak tefek iş haricinde eskisi gibi detaylı ve zor görevler gelmiyor.

Değerli ziyaretçilerimizden istediğimiz Michael öldükten sonra görev alan var mı yok mu merak ediyoruz.Cevaplarınızı bize yorum yazarak gönderirseniz çok memnun oluruz.

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