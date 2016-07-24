Galaxy S4’de Pokemon GO çalışmıyor

Pokemon GO sorunları kapsamında Galaxy S4 modeli hakkında tartışıyoruz.
Pokemon GO oyunu resmi olarak ülkemizde akıllı telefonların marketlerinde olmamasına rağmen çok kısa süre içinde APK siteleri sayesinden hemen hemen her telefona yüklendiğini söyleyebiliriz.Bu pokemon GO oyunu ile ilgili sorunlar malesef çok gelmeye devam ediyor.Bu Pokemon GO oyunu ilk versiyonu olduğu için tabiki sorunlar olacak ve zaman içinde sorunlar düzeltilecektir.
Pokemon GO oyunu hakkında bir ziyaretçimiz bizden yardım istemiştir.Samsung Galaxy S4 telefonu olduğunu ve Pokemon GO oyunu yüklediğinde oyun açıldığını ve gri ekranda kaldığını yazmıştır.Bu sorun başka kişilerde olup olmadığını merak ederken bir arkadaşımızda aynı sorunu yaşadı.İnternette araştırdık fakat herhangi bir çözüm yöntemi bulamadık.
Galaxy S4 telefonu olup Pokemon GO oyunun çalışıp çalışmadığına dair bize bilgi verirseniz çok memnun oluruz.Bu sayede beraber çözüm yöntemleri bulmaya çalışalım.
Oğuzhan danabaş
27 Temmuz 2016 at 12:09
Bendede nianitic yani açılış ekranında kalıyor
Teknoloji
27 Temmuz 2016 at 18:51
Herhalde Galaxy S4’lerin hepsinde bu sorn var. çalışan var mı merak ediyoruz
Gurkan
31 Temmuz 2016 at 01:35
Galaxy s4 de acmak icin oncelikle facebook a girin uygulama acikken orta home tusuna basin facebook arka planda kalacak sekilde menuye girin . Daha sonra oyunu acin oyun gri ekranda kaldiginda tekrar home tusuna uzun basip facebook a atlayin facebookda 5 10 sn kalin tekrar home tusuyla pokemon go ya atlayin aninda acilacaktir iyi oyunlar.
Sarper
2 Ağustos 2016 at 05:48
çok ilginç ama dediklerinizi yaptım ve açılmayan uygulama saniyesinde açılır oldu 🙂 tşkler. Ama bir şey var sadece face değil mesaj kısmını bile açsam oluyor arkada çalışır bir uygulama olması yetiyor dediğinize…
Yusuf
4 Ağustos 2016 at 22:52
Arkadaşlar benim de s4 üm var 10 dakika ekranı kapatmadan bekleyin açılıyor sabredin
omer
15 Ağustos 2017 at 15:59
Arka planda uygulama açınca girdi teşekkürler 🙂