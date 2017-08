Galaxy S4’de Pokemon GO çalışmıyor

Pokemon GO sorunları kapsamında Galaxy S4 modeli hakkında tartışıyoruz.

Pokemon GO oyunu resmi olarak ülkemizde akıllı telefonların marketlerinde olmamasına rağmen çok kısa süre içinde APK siteleri sayesinden hemen hemen her telefona yüklendiğini söyleyebiliriz.Bu pokemon GO oyunu ile ilgili sorunlar malesef çok gelmeye devam ediyor.Bu Pokemon GO oyunu ilk versiyonu olduğu için tabiki sorunlar olacak ve zaman içinde sorunlar düzeltilecektir.

Pokemon GO oyunu hakkında bir ziyaretçimiz bizden yardım istemiştir.Samsung Galaxy S4 telefonu olduğunu ve Pokemon GO oyunu yüklediğinde oyun açıldığını ve gri ekranda kaldığını yazmıştır.Bu sorun başka kişilerde olup olmadığını merak ederken bir arkadaşımızda aynı sorunu yaşadı.İnternette araştırdık fakat herhangi bir çözüm yöntemi bulamadık.

Galaxy S4 telefonu olup Pokemon GO oyunun çalışıp çalışmadığına dair bize bilgi verirseniz çok memnun oluruz.Bu sayede beraber çözüm yöntemleri bulmaya çalışalım.

