Football Manager 2018 ön sipariş fiyatı 119 TL

Oyun tutkunları uzun zamandır Football Manager 2018 oyununu bekliyordu.Sonunda Football Manager 2018 oyunu için ön sipariş alımları başladı.
Oyun severlerin adresi olan Steam’de Football Manager 2018 ön sipariş alımları başladı.Oyun indirme tarihi olarak ise 10 kasım 2017 olarak gözükmektedir.Football Manager 2018 oyununa ön siparişte 119 TL vererek sahip olabilirsiniz.
Ön sipariş alımlarından sonra oyunun fiyatı ne kadar olacağı konusunda ise herhangi bir netlik bulunmuyor.
Bu oyunu ön sipariş ile aldığınızda bazı ayrıcalıklara sahip olacaksız.9 Ekim Pazartesi gününden önce ön sipariş veren ve Steam kütüphanelerinde Football Manager 2017 olan oyun severler %25’lik “Sözleşme Uzatma Bonusu” indirimi alacak.
Buna ek olarak, 10 Kasım’daki resmi piyasaya çıkış tarihinden en az iki hafta önce oyunun tamamen oynanabilir “Beta” sürümüne erişim de kazanacak, sezon öncesi döneme erkenden başlayabileceksiniz. Beta sürümünde başlanan tek oyunculu kariyerlere oyunun tam sürümünde devam edilebilecektir.
Minimum sistem gereksinimleri: