web stats


Ana Sayfa / Oyun Haberleri / Flick Shoot 2 online eşleşmeleri yetersiz

Flick Shoot 2 online eşleşmeleri yetersiz

tarafından 27 Şubat 2017 Tarihinde eklendi

Android işletim sistemine sahip akıllı telefonlar için online oyunların sayısı hergeçen gün artmaya devam ediyor.

flick shoot

Teknoscrool.com olarak bugün oyunu hakkında görmüş olduğumuz bir eksikliği yazmak istedik. oyunu google play store sayfasında 20 milyondan fazla indirilme oranına sahiptir.Serbest vuruş atmayı seviyorsanız bu oyunu çok seveceksiniz.Ayrıca bu oyunun online bölümüde mevcuttur.Yüzlerce kişi anlık olarak gerçek kişiler ile kaleye gol atarak en çok puanı kazanmak için yarışıyor.

Online bölümlerine girdiğinizde eşleşme yapılırken malesef kritersiz olarak eşleşmektesiniz.Örneğin siz oyuna yeni başlayan birisisiniz ve karşınıza çok profesyonel birisi gelebilmektedir.Hal böyle olunca yenilmeniz kaçınılmazdır.Herkesin tecrübesine göre puanladırma sistemi mevcut fakat dikkate alınmıyor.

Eşleştirme yapma işlemi esnasında kişilerin puanlarına göre ilk kriter olarak görüp, daha sonra aranan kriterler bulunmayınca bir üst puan kategiris ile eşleşmesi daha iyi olacaktır.

1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (No Ratings Yet)
Loading...Loading...
Teknoloji
Bilim ve Teknoloji Haberleri
Etiketler

Cevap yazin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

pendik escort
kartal escort