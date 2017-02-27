Flick Shoot 2 online eşleşmeleri yetersiz

Android işletim sistemine sahip akıllı telefonlar için online oyunların sayısı hergeçen gün artmaya devam ediyor.

Teknoscrool.com olarak bugün Flick Shoot 2 oyunu hakkında görmüş olduğumuz bir eksikliği yazmak istedik.Flick Shoot 2 oyunu google play store sayfasında 20 milyondan fazla indirilme oranına sahiptir.Serbest vuruş atmayı seviyorsanız bu oyunu çok seveceksiniz.Ayrıca bu oyunun online bölümüde mevcuttur.Yüzlerce kişi anlık olarak gerçek kişiler ile kaleye gol atarak en çok puanı kazanmak için yarışıyor.

Online bölümlerine girdiğinizde eşleşme yapılırken malesef kritersiz olarak eşleşmektesiniz.Örneğin siz oyuna yeni başlayan birisisiniz ve karşınıza çok profesyonel birisi gelebilmektedir.Hal böyle olunca yenilmeniz kaçınılmazdır.Herkesin tecrübesine göre puanladırma sistemi mevcut fakat dikkate alınmıyor.

Eşleştirme yapma işlemi esnasında kişilerin puanlarına göre ilk kriter olarak görüp, daha sonra aranan kriterler bulunmayınca bir üst puan kategiris ile eşleşmesi daha iyi olacaktır.

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