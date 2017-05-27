FIFA Mobile Futbol oyununda karşı atak modu sıkıntılı

Akıllı telefonlarda oyun oynayanların sayısı artık bilgisayarda oyun oynayanları geçti.Mobil platformda özellikle futbol oyunları çok tercih edilmektedir.Özellikle canlı karşılaşmalar sunan oyunları milyonlarca kişi oynamaktadır.

Electronic Arts şirketinin FIFA Mobile Futbol oyunu sadece Google playstore’da 50 milyon kez indirilme rakamını geçmektedir.Ülkemizde çok aktif şekilde oynanan FIFA Mobile Futbol oyunu son güncellemeden sonra eski kullanabilirliğini düşürdü diyebiliriz.Gelen son güncelleme ile “Karşı Atak” geldi ve herkesin keyfi kaçtı.Eşleşme yapmak isteyenler dakikalarca beklediğini ve çoğu zamanda eşleşme olmadığını yazmaktadır.Bir önceki sürümünde herhangi bir sorun olmadığı için bu oyunun tutkunları tekrardan eski sürüme dönmesini istiyor.

Android platformunu kullananlar ise Google PlayStore FIFA Mobile Futbol oyununun altına gerekli şikayetlerini yorum olarak yazıyor fakat malesef EA Games bu yorumlara cevap vermiyor.Oyun altında yapılan yorumlarda bu karşı atak modundan dolayı oyunu kaldırmak isteyenlerin sayısıda hergeçen gün artıyor.Bakalım EA bu sorun karşısında ne yapacak göreceğiz.

Bu oyunu oynayanlarda yorumlar bekliyoruz.

NOT: Youtube’da yayınlanan bazı videolarda oyunu silip tekrar baştan yükleyince eşleşme sorununun ortadan kalktığı yazmaktadır.Bu çözümü deneyip olumlu yada olumsuz sonuç alan varsa lütfen bize yorum olarak bildiriniz.

(No Ratings Yet)

(No Ratings Yet)