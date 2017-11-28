Farmer Sim 2018 oyun incelemesi

Çiftçilik ile uğraşmayı sevenlerin yakından takip ettiği oyunların başında gelen Farmer Sim 2018 oyunu hakkında merak edilen sorularınızın cevaplarını sizlere buradan açıklamak istiyoruz.

Son zamanların en çok tercih edilen oyunları arasında 4. Sırada gelen bu oyunda yer alan grafiklerin son derece başarılı olması oyuna olan ilginin bu kadar fazla olmasına neden olmaktadır.

Farmer Sim 2018 konusu

Kuracağınız çiftliğinizde farklı mahsuller ekerek veya hayvanlar besleyerek çiftçiliğinizi büyütmeye ne dersiniz? Bu yüzdende oyunda yer alan farklı makinelerden çiftliğinize alarak ürünlerinizi yetiştirmeye başlayabilirsiniz. Aldığınız bu gerçek makineler ile birlikte ürünlerin hasat zamanlarını, hayvanların yem zamanlarını kaçırmayarak elde ettiğiniz puanlar ile ilerleme şansını yakalamış olacaksınız. Oyunda yer alan canlı hayvanları görsel olarak yönetme şansınızın da bulunması oyunu daha fazla sevmenize imkan verecektir. Hatta oyunun gerçeğe yakın olması oyun içerisinde sizlere büyük bir zevk verecektir. Gece ve gündüz döngüsünün oyun içerisinde yaşandığını gördüğünüz an oyun sizlerde de bağımlılık yapacaktır.

Online olarak bu oyunu oynayan arkadaşlarınıza meydan okuyarak oyunda liderliği elinizde bulundurmaya ne dersiniz? İşte bu yüzden de Farmer Sim 2018 oyunu oynarken online olarak arkadaşlar edinmeye gayret gösteriniz.

Android işletim sistemine sahip olanlar için 4.1 ve üzerinde işletim sistemi gerekmektedir. uygulama içerisinde satın almalarda ise 3,99 TL ile 45,99 TL arasında değişen satın almalar bulunmaktadır.

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