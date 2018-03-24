F1 2015 oyunu akşam 20:00’a kadar bedava!

Oyun tutkunlarına çok güzel bir haberimiz var. 2015 yılının en favori oyunlarından olan F1 2015, Humble Bundle üzerinden ücretsiz olarak sunulmaya başlandı.

Son zamanlarda ücretsiz oyun dağıtımları ile ilgileri üzerine çeken Humble Bundle, bu F1 2015 oyununu ücretsiz dağıtarak ilgileri daha fazla artırdı. Ortalama hemen hemen her ay ücretsiz oyun sunan bu siteden F1 2015 oyununa sahip olmanız için Humble Bundle sitesine ücretsiz kayıt olmanız gerekmektedir.

Kayıt işleminizi yaptıktan sonra oyunu indirebilirsiniz.

Ücretsiz olarak indirme için başvuru yaptığınızda kayıt olduğunuz mail adresinize indirme linki gelecektir. Download linkine tıkladıktan sonra Açılan sekmede en alta iniyorsunuz ve Steam ikonunun yanında bulunan butona tıklıyorsunuz. Ardından kodunuz ekrana çıkıyor. İşlem bu kadar basittir. Eğer herhangi bir sorun ile karşılaşırsanız bize yorum yazarak ulaşabilirsiniz. Bu arada bu oyun normal şartlarda 59 TL’den satılıyordu. Bugün akşam saat 20:00’a kadar indirebilirsiniz.

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