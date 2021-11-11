Oyun Haberleri

En çok indirilen online 4 oyun şöyle

Teknoloji fotoğrafı Teknoloji11 Kasım 2021
0 1 dakika okuma süresi

Bildiğiniz üzere internetten oyun satın almak istenildiğinde akla ilk gelen web sitesi kesinlikle Steam’dir. Steam’de birçok oyunu bulabilir, yeni çıkan oyunlara rahatlıkla ulaşabileceğiniz kullanışlı bir platformdur.

Steam sitesine girdiğimizde çok satanlar kategorisine baktık ve sizlere ilk 5 oyunu yazmak istedik.

Birinci sırada Battlefield 2042 oyunu yer almaktadır. 419 TL’ye sahip olabileceksiniz. Tabi bu oyunu almak istediğinizde ön sipariş verebiliyorsunuz. 3 farklı ön sipariş çeşidi bulunmaktadır.

Battlefield 2042 ön sipariş fiyatı 419 TL‘ye
Battlefield 2042 Gold Edition ön sipariş fiyatı 599.99 TL‘ye
Battlefield 2042 Ultimate Edition ön sipariş fiyatı 799.99 TL

İkinci sırada Football Manager 2022 yer almaktadır. 299 TL‘ye bu oyuna sahip olabilirsiniz. Eğer oyunu test etmek istiyorsanız demosunu indirebilirsiniz. Football Manager 2022 demo indirmek için Steam resmi internet sitesine girip indirebilirsiniz.

üçüncü sırada yarış oyunlarının tutkunlarının vazgeçemediği oyun Forza Horizon 5‘dir. Steam sitesinde 3 farklı versiyonda satın alabilirsiniz.

Forza Horizon 5 Standard Edition 299 TL
Forza Horizon 5 Deluxe Edition 399 TL
Forza Horizon 5 Premium Edition 499 TL

Dördüncü sırada Futbol severlerin vazgeçemediği oyun FIFA’dır. FIFA 22 oyunu 1 Ekim 2021 tarihinde satışa sunuldu. İki farklı versiyon ile satın alabilirsiniz.

FIFA 22 419 TL
FIFA 22 Ultimate Launch Edition 559.99 TL

Teknoloji fotoğrafı Teknoloji11 Kasım 2021
0 1 dakika okuma süresi
Teknoloji fotoğrafı

Teknoloji

Bilim ve Teknoloji Haberlerini yakından takip ediyorum. Ayrıca gelen her sorulara cevap vermeye çalışıyorum.

İlgili Makaleler

Battlefield 2042 oyunu 19 Kasım’da yerini alıyor

11 Kasım 2021

Bilgisayarım FIFA 22 kaldırır mı?

11 Kasım 2021

Netflix oyunları nerede?

3 Kasım 2021

Roblox açılmıyor diye sakın başka dosyalar indirmeyin

31 Ekim 2021

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu