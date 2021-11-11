En çok indirilen online 4 oyun şöyle

Bildiğiniz üzere internetten oyun satın almak istenildiğinde akla ilk gelen web sitesi kesinlikle Steam’dir. Steam’de birçok oyunu bulabilir, yeni çıkan oyunlara rahatlıkla ulaşabileceğiniz kullanışlı bir platformdur.

Steam sitesine girdiğimizde çok satanlar kategorisine baktık ve sizlere ilk 5 oyunu yazmak istedik.

Birinci sırada Battlefield 2042 oyunu yer almaktadır. 419 TL’ye sahip olabileceksiniz. Tabi bu oyunu almak istediğinizde ön sipariş verebiliyorsunuz. 3 farklı ön sipariş çeşidi bulunmaktadır.

Battlefield 2042 ön sipariş fiyatı 419 TL‘ye

Battlefield 2042 Gold Edition ön sipariş fiyatı 599.99 TL‘ye

Battlefield 2042 Ultimate Edition ön sipariş fiyatı 799.99 TL

İkinci sırada Football Manager 2022 yer almaktadır. 299 TL‘ye bu oyuna sahip olabilirsiniz. Eğer oyunu test etmek istiyorsanız demosunu indirebilirsiniz. Football Manager 2022 demo indirmek için Steam resmi internet sitesine girip indirebilirsiniz.

üçüncü sırada yarış oyunlarının tutkunlarının vazgeçemediği oyun Forza Horizon 5‘dir. Steam sitesinde 3 farklı versiyonda satın alabilirsiniz.

Forza Horizon 5 Standard Edition 299 TL

Forza Horizon 5 Deluxe Edition 399 TL

Forza Horizon 5 Premium Edition 499 TL

Dördüncü sırada Futbol severlerin vazgeçemediği oyun FIFA’dır. FIFA 22 oyunu 1 Ekim 2021 tarihinde satışa sunuldu. İki farklı versiyon ile satın alabilirsiniz.

FIFA 22 419 TL

FIFA 22 Ultimate Launch Edition 559.99 TL