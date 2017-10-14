Destiny 2 minimum ve önerilen sistem gereksinimleri

Destiny 2 oyununu bilgisayarım kaldırır mı diye merak ediyorsanız bu yazımızın size faydası olabilir.

Destiny 2 oyunu eylül ayında Xbox One ve PlayStation 4 için yayınlanmıştı.Konsol yerine bilgisayarda oyun oynamayı severler ne zaman PC versiyonu geleceğini merak ediyordu.

Destiny 2 oyunu 24 Ekim 2017 günü piyasaya çıkacak.PC versiyonunda 4K çözünürlüğüde desteklemektedir.Ayrıca ultra-geniş ekran desteği olan bu oyun HDR ekranlarada uyum sağlamaktadır.Bu oyunun birinci versiyonunu oynayanlar çok fazla bir değişik olmadığını belirtiyor.Tabi bu görüşler kullanıcıdan kullancıya göre değişiklik göstermektedir.

Bu oyunu rahat bir şekilde takıntısız olarak oynamak istiyorsanız baya iyi bir bilgisayara ihtiyacınız olması gerekiyor.En az 6 GB RAM ve İ3 işlemcili ekran kartı ise 2 GB olan bir PC’ye sahip olmanız lazım.Tabi rahatlıkla oynamak için daha iyi kalitede bilgisayar sizi memnun edecektir.Önerilen sistem içeriğine sahip bir PC’niz varsa bu oyunun görsel grafiklerini tam detaylı olarak görebileceksiniz.

Yabancı teknoloji sitelerinde Destiny 2 oyununun minimum ve maksimum sistem gereksinimleri açıklandı.Bizde sizlere iletmek istedik.

Minimum sistem:

Intel işlemci: Intel Core i3-3250 3.5 GHz

AMD işlemci: AMD FX-4350 4.2 GHz

Nvidia ekran kartı: Nvidia GeForce GTX 660 2GB

AMD ekran kartı: AMD Radeon HD 7850 2GB

RAM: 6 GB

Önerilen sistem:

Intel işlemci: Intel Core i5-2400 3.4 GHz

AMD işlemci: AMD Ryzen R5 1600X 3.6 GHz

Nvidia ekran kartı: Nvidia GeForce GTX 970 4GB

AMD ekran kartı: AMD R9 390 8GB

RAM: 8 GB

(No Ratings Yet)

(No Ratings Yet)