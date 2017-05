Destiny 2 çıkış tarihi ve özellikleri

Destiny ilk olarak 2014 yılında çıktığında, vasat hikayesi ve tekrar eden içeriğiyle pek beğeni toplayamamıştı fakat zaman içinde, The Taken King ve Rise of Iron gibi ek paketler sayesinde oyuncuların ilgisini çekti ve ortalama üstü bir MMO aksiyon oyunu hâline geldi.

Üç yılın ardından, şu anda pek çok kişi Destiny 2 çıkış tarihi için bekleyişte.

Destiny 2 hakkında bilinenler

* Nedir? MMO Shooter oyunu Destiny’nin devamı

* Ne zaman çıkacak? 8 Eylül 2017

* PC için çıkacak mı? Evet, bu sefer PS4 ve Xbox One’ın yanı sıra PC için de çıkacak.

* Yapımcılar kim? Bungie ve High Moon Studios

* Dağıtıcı kim? Activision Blizzard

* Destiny 2 fiyatı? Net olarak bilinmiyor fakat ön sipariş fiyatı 60 dolar

Destiny 2 PC için çıkacak mı?

Yayınlanan posterde görüldüğü üzere yeni oyun 8 Eylül 2017’de bizimle olacak ve bu sefer PS4 ile Xbox One’ın yanı sıra, ilk defa bilgisayarlarda da oynanabilecek. Bu bilgi yapımcı firma Bungie tarafından resmen doğrulanırken, bu oldukça olumlu bir gelişme. Sonuçta FPS oyunları için en iyi platform PC olarak kabul ediliyor ve Bungie de bu şekilde yepyeni bir kitleye erişim şansı yakalayacak.

İyi haberler bununla da sınırlı değil çünkü Bungie, PC platformu için Destiny 2’ye 4K çözünürlük desteği sağlıyor. Yani oyunu 3840×2160 çözünürlüğünde oynamak da mümkün olacak.

Destiny 2 nasıl olacak?

Hem Activision, hem de Bungie yeni oyun için kartlarını masaya yatırdılar ve oyuncuların iştahını kabartan haberler sundular. Bu sefer oyunun hikayesi ve karakterleri daha da geliştirilecek, hatta Activision yapımcısı Eric Hirshberg’e göre unutulmaz ve akılda kalan karakterler yer alacak.

Destiny 2 söylenenlere göre düzenli olarak geliştirilecek ve oyuna ilerleyen dönemlerde pek çok yeni ek paket, kozmetik eklenti getirilecek. Ayrıca oyun bu sefer ‘casual’ kitleye de hitap edecek yani öğrenme süreci daha kısa olacak fakat elbette uzmanlaşmak için zaman harcamak gerekiyor.

Sonuç olarak, Destiny 2 için sadece aylar kaldı ve eğer beklenildiği gibi olursa, bu sefer epey iyi bir MMOFPS bizi bekliyor.

