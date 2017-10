Day of Infamy oyunu bu hafta sonu ücretsiz

Day of ınfamy oyununu denemek istiyorsanız sizlere güzel bir haberimiz var.

İnternetten oyun alma denilince akla ilk gelen site olan Steam’de bu hafta sonu güzel fırsatların olduğunu söyleyelim.2.Dünya savaşı oyun tarzlarını seviyorsanız Day of Infamy oyunu bu hafta sonu Steam’de ücretsiz olarak oynayabileceksiniz.Oyunu oynayıp eğer memnun kalırsanız diye hafta sonu indirimi olarak 15.50 TL’ye satın alabileceksiniz.

Day of Infamy oyunundan bahsedelim,

Savaş özgü gerçek silahları kullanabileceksiniz.Hafif makineli Thompson silahından PIAT bomba fırlatıcısı,FG-42 otomatik tüfeğinden alev püskürtme silahına kadar eski tarzda 60 üzerinde farklı silah deneyemi yaşayacaksınız.Takım ardakaşlarınız ile birlikte patlayıcı, sis bombası, yanıcı top atışı, Stuka bombardımanı, Typhoon roketatar bombardımanı, P-47 makineli tüfek ateşi gibi birçok desteği kullanabileceksiniz.

Day of Infamy oyunu Türkiye saati ile pazar günü saat 23:00’a kdar ücretsiz olarak oynayabileksiniz.

Bu oyunu oynamayı düşünüyorsanız sizlere minimum sistem gereksinimleri ve önerilen sistem gereksinimlerini aşağıda belirttik.

Minimum:

İşletim Sistemi: Windows 7

İşlemci: Intel® Core™ 2 Duo E6600, AMD Phenom™ X3 8750 processor or better

Bellek: 4 GB RAM

Ekran Kartı: 1024MB VRAM, DirectX 9-compatible with support for Pixel Shader 3.0

DirectX: Sürüm 9.0c

Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı

Depolama: 12 GB kullanılabilir alan

İlave Notlar: Minimum Resolution: 1280×720

Önerilen:

İşletim Sistemi: Windows 10

İşlemci: 4+ cores

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: 2048MB VRAM or more

Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı

Depolama: 15 GB kullanılabilir alan

